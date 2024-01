In der 1. Regionalliga Nord erwarten die Ascherslebener Basketballer mit Bargteheide das zweiteffektivste Team der Liga. Warum die Gäste trotzdem den zweiten Platz räumen mussten.

Nils Salenieks und die Aschersleben Tigers müssen am Samstagabend durchgehend konzentriert sein. Das fordert zumindest der Trainer.

Aschersleben/MZ - Ein Bienenstich ist schmerzhafter als ein Wespenstich, da das gesamte Gift der Biene abgegeben wird. Allerdings stechen Bienen nur zur Verteidigung und gelten in der Regel als nicht aggressiv. Bis zum Volk der TSV Bargteheide Bees, die am Samstagabend in der 1. Regionalliga Nord bei den Basketballern der Aschersleben Tigers zu Gast sind, hat sich dies offensichtlich noch nicht herumgesprochen. Statt sich nur zu verteidigen, sind diese Bienen vor allem angriffslustig.