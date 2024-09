Aschersleben/MZ - Ein furioses Comeback der Ascherslebener Legende Sebastian Harke mit 20 Zählern sollte nichts helfen. Führte er die Aschersleben Tigers, welche erst zwei Wochen in voller Besetzung zusammen trainierten, immer wieder zur Aufholjagd an, sodass sie ihre Gäste des Oldenburger TB auch überholten, sollte das dennoch nicht reichen. Mit 68:73 ging trotz spannender Schlussphase das erste Spiel der Saison an den Oldenburger TB.

