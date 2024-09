Der „World Cleanup Day“ gibt weltweit Anlass für einen großangelegten Stadtputz. Das passt gut in die nächste Woche, die steht in Aschersleben nämlich ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit.

Am 21. September ist "World Cleanup Day". Dann wird in Aschersleben wieder gemeinsam geputzt.

Aschersleben/MZ. - Zum „World Cleanup Day“ am Sonnabend, 21. September, „räumt die Welt auf“, heißt es in den Ankündigungen. Auch Aschersleben nimmt im Rahmen der zweiten Nachhaltigkeitswoche am „World Cleanup Day“ teil.

Alle Aschersleber sind deshalb aufgerufen, sich an der großen Putz- und Müllsammelaktion zu beteiligen. Treffpunkt am 21. September ist der Holzmarkt. Die Organisatoren – Stadt Aschersleben, Aschersleber Kulturanstalt und Verschönerungsverein – bitten alle freiwilligen Helfer Arbeitshandschuhe mitzubringen, falls vorhanden.

Nach der Begrüßung um 9 Uhr werden die Freiwilligen in verschiedene Teams eingeteilt und schon kann das Großreinemachen an den unterschiedlichen Stationen, Plätzen und Orten im Stadtgebiet beginnen.

Gegen 12.30 Uhr soll es außerdem ein gemeinsames Mittagessen aller Helfer auf dem Holzmarkt geben, heißt es weiter in der Ankündigung.