Vermeidbare und ärgerliche Niederlage: Handball-Regionalligist HC Aschersleben kehrt am Samstagabend ohne Punkte vom Auswärtsauftritt beim HC Glauchau/Meerane zurück.

Aschersleben/MZ - „Wir haben verpasst, den Sack zuzumachen“, sagte HCA-Trainer Martin Wartmann nach der für ihn vermeidbaren 23:26-Niederlage beim HC Glauchau/Meerane. Die Alligators konnten eine 23:21-Führung in der Endphase des Punktspiels nicht nutzen, um am Samstagabend die erhofften Auswärtszähler einzufahren. Bereits einen Tag nach der Niederlage schaut der Trainer auf den nächsten Gegner. „Jetzt gilt die volle Konzentration dem Spiel gegen Einheit Plauen.“ Dann sollen die ersten Saisonzähler her.