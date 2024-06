Die Rettungshundestaffel, Wasserretter, Sanitäter und Drohnenpiloten aus ganz Sachsen-Anhalt treffen sich erstmals am Concordia See. Was es damit auf sich hat und wer zu den Helfern gehört.

Arbeiter-Samariter-Bund probt ein Wochenende lang am Concordia See den Ernstfall

Aschersleben/MZ - Das Wasser im Concordia See ist nur 15 Grad warm. Badegäste sind bei dem trüben, sehr nach Regen aussehenden Wetter am Sonnabendvormittag nicht in Sicht. Trotzdem herrscht Trubel am Concordia See, denn die Einsatzkräfte des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) proben hier den Ernstfall.