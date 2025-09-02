Nach dem Cyberangriff mussten die Kliniken der Ameos-Gruppe im Salzlandkreis schnell reagieren, um die Versorgung auch ohne IT-Netzwerk zu sichern. Wie der Leiter der Krankenhäuser in Aschersleben, Schönebeck und Bernburg den Krisenfall erlebt hat.

Analoge Klinik und Engpassmeldung: Krankenhausleiter blickt auf Hackerangriff bei Ameos zurück

Auch im Ameos Klinikum in Aschersleben wurde durch den Hackerangriff die Tagesroutine erheblich gestört.

Aschersleben/Salzlandkreis/MZ - Anfangs war es auch für die Mitarbeiter von Ameos in Aschersleben an jenem Montag im Juli gar nicht so einfach festzustellen, dass sie ungebetenen Besuch hatten. Die Hacker im Haus, sagt Stefan Fiedler, der als Krankenhausdirektor die drei verbliebenen stationären Standorte der Gruppe im Salzlandkreis leitet, hätten sich nur langsam bemerkbar gemacht.