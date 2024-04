Zwei Tage lang wird am Wilslebener See Gas kontrolliert abgefackelt. Der Grund ist die Neuverlegung einer Leitung.

Am Wilslebener See wird Gas kontrolliert abgefackelt

Am Wilslebener See wird wegen Bauarbeiten an einer Gasleitung derzeit Gas abgefackelt.

Aschersleben/MZ - Die Ferngasleitung zwischen Neugattersleben und Ritzgerode verbindet den Netzknotenpunkt Neugattersleben mit der Region Aschersleben und versorgt die Stadt und die Vorharzregion mit Gas. Im Bereich des Wilslebener Sees liegt die bestehende Leitung in einem durch das Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt ausgewiesenen Bergbausenkungsgebiet und muss deshalb auf einer Länge von circa 1,3 Kilometern mit erhöhten Sicherheits- und Überwachungsvorgaben neu verlegt werden. Dazu muss der Abschnitt vom Gasstrom abgetrennt und das darin verbliebene Restgas entfernt werden, so teilt das ausführende Unternehmen Ontras mit.

Am Montagnachmittag wurde dazu eine mobile Fackelanlage aufgebaut und das Restgas kontrolliert abgebrannt. Der Einsatz wird am heutigen Dienstag, 9. April, von 7 bis 17 Uhr fortgesetzt.

Das Abfackeln der Restmenge sei unvermeidbar, da in dem betroffenen Bereich keine Möglichkeit bestehe, dieses Gas in eine andere Leitung überzuleiten. Durch den Einsatz der Fackel werde laut Unternehmensangaben auf das sonst übliche Ausblasen verzichtet, bei dem das Erdgas kontrolliert in die Atmosphäre gelange. „Das Verbrennen vermeidet gegenüber dem Ausblasen 90 Prozent der CO2-Emissionen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Bauarbeiten für den Rückbau der Altleitung und den Neubau werden im Juni 2024 abgeschlossen sein. Die Versorgung sei während der Bauarbeiten und Außerbetriebnahme des Leitungsstückes weiterhin über alternative Transportwege gewährleistet. Das nahe Naturschutzgebiet des Wilslebener Sees sei von den Bauarbeiten nicht berührt.