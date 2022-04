Am Radweg bei Wilsleben die Gefahrenquellen beseitigt

Wilsleben/MZ - Dunkle Wolken ziehen ran. Skeptisch schaut Michael Wasian gen Himmel. Hoffentlich kommt der Regen erst am Nachmittag. Wasian ist mit dem „Mitmachen statt meckern“-Team auf Einladung von Ortsbürgermeister Steffen Amme nach Wilsleben gekommen. Seit Jahren steht der Biotop-Verbundradweg zwischen Aschersleben und Neu Königsaue in der Kritik. Der in den 1990er Jahren angelegte Radweg wächst zu und wird schmaler. An vielen Stellen haben sich Risse gebildet, die zu Löchern führten. Wurzeln drücken. Wer bei Dunkelheit unterwegs ist, hat damit teils schon unliebsame Erfahrungen gemacht. „Das ist kreuzgefährlich hier“, sagt Amme. „Der schlechte Zustand ist bei uns im Ortschaftsrat immer wieder Diskussionspunkt.“