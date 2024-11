Unbekannte haben am 14. November in Aschersleben Aluminiumträger im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Nun sucht die Bundespolizei nach Zeugen.

Aluminium-Diebstahl in Aschersleben: Polizei bittet um Hinweise

Der Diebstahl an der Ascherslebener Oststraße hat sich am 14. November zwischen 3 und 8 Uhr ereignet.

Aschersleben/MZ - Unbekannte haben am Donnerstag, 14. November, zwischen 3 und 8 Uhr, im Bereich der Ascherslebener Oststraße am Wasserturm 32 Aluminiumträger gestohlen. Darüber informierte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gestern in einer Pressemitteilung. Der oder die Täter entwendeten das Arbeitsmaterial von einem umzäunten Abstellbereich der Deutschen Bahn. Die Träger haben einen Wert von etwa 10.000 Euro.

Es sei nicht auszuschließen, dass ein größeres Fahrzeug für den Abtransport des Diebesgutes genutzt wurde, beispielsweise ein Kastenwagen, so die Bundespolizei. Ein Ermittlungsverfahren in dem Fall wurde aufgenommen.

Die Bundespolizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Ergreifung der Täter beitragen können, entweder unter Telefon 0391/56 54 95 55 und 0800 / 6 88 80 00, in der Direktion Magdeburg oder jeder anderen Polizeidienststelle .