Artenschutz-Projekt Altes Winninger Trafohäuschen soll Zuhause für Vögel und Fledermäuse werden

Die Stiftung Pro Artenvielfalt will in Winningen ein altes Trafohäuschen umbauen, um so zahlreichen Tieren ein Zuhause zu geben. Das Konzept hat deutschlandweit Erfolg.