Alte Stollen in Drohndorf werden mit Spezialbeton verschlossen

Bei der Sanierung von Bergbauschäden in Drohndorf sind in einem Stollen alte Pantinen gefunden worden.

Drohndorf - Tut sich mitten im Hausgarten plötzlich ein größeres Loch auf, dann schläft der Grundstückseigentümer wahrscheinlich nicht mehr so gut wie gewöhnlich. So geschehen im Bereich des nördlichen Lindenbergs in Drohndorf. Dort stehen Wohnhäuser auf großen Gartengrundstücken.