Im Ascherslebener Stadtrat wird der Beitritt zu einem bundesweiten Gesunde Städte-Netzwerk diskutiert. Welche Positionen es dabei gibt.

In Sachen Herzgesundheit gehört die Region zu den Schlusslichtern in Sachsen-Anhalt. Einer der Gründe ist Übergewicht.

Aschersleben/MZ - Den Ascherslebener Stadträten dürfte der Vortrag des Internisten Olaf Haberecht, den er im März vor dem Sozialausschuss gehalten hatte, noch gut in Erinnerung sein. Die Ausführungen des Vorsitzenden des Landesverbandes für Prävention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (LVPR) diente dazu, die Stadt Aschersleben als Mitglied im bundesweiten Gesunde Städte-Netzwerk zu gewinnen.