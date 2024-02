Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die aktuelle, opulente Ausstellung in der Neo-Rauch-Stiftung in Aschersleben erlebt gerade ihre letzten Wochen. Nur noch bis zum 28. April ist die Werkschau zu sehen, die das grafische Schaffen des in Aschersleben aufgewachsenen Künstlers in ihrer Gesamtheit zeigt. 150 Arbeiten liefern dem Betrachter einen Überblick über das druckgrafische Werk von Neo Rauch seit 1988.