Aktionstag der Kinder- und Jugendfeuerwehren Aschersleben

Aschersleben/MZ - Das Wasser im Becken leuchtet in verlockendem Blau, die Sonne scheint, die Freunde sind schon da - beste Voraussetzungen also für einen entspannten Tag im Freibad Unter der Alten Burg in Aschersleben. Und genau das ist das Ziel: ein entspannter Tag für die Kinder und Jugendlichen, die in den Feuerwehren der Stadt Aschersleben mitarbeiten. Deshalb ist am vergangenen Wochenende zum vierten Aktionstag eingeladen worden.