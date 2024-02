Aschersleben/MZ - Da die Personalsituation aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels und eines anhaltend hohen Krankenstandes gegenwärtig äußerst angespannt sei, wird das Bahnunternehmen Abellio die Leistungen auf der Regionalbahnlinie RB 50 zwischen Dessau und Aschersleben bis auf Weiteres reduzieren.

Busse ab Güsten

Ab kommenden Sonnabend, 24. Februar, verkehren die Züge auf der Strecke nur noch im Zweistundentakt. Darüber informiert Abellio am Dienstag. Die ebenfalls zweistündlichen Verbindungen zwischen Dessau und Güsten werden demnach durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt.

Auf der durchgehenden Strecke zwischen Dessau Hauptbahnhof und Güsten verkehren die Busse des Schienenersatzverkehrs ohne Unterwegshalt zwischen Dessau und Köthen. Die Busse orientieren sich an den Anschlüssen in Güsten zur RB 41 nach Aschersleben und Magdeburg und fahren daher aufgrund der längeren Fahrzeit ab Dessau Hauptbahnhof etwa 40 Minuten früher ab bzw. kommen 40 Minuten später in Dessau an als die bislang fahrenden Züge. Zwischen Dessau Hauptbahnhof und Köthen verkehren zusätzlich Busse im Schienenersatzverkehr, die sich an den Fahrzeiten der zu ersetzenden Züge in Dessau orientieren und in Dessau-Alten, Dessau-Mosigkau und Elsnigk halten.

Der planmäßig um 5.16 Uhr ab Aschersleben nach Dessau fahrende Zug wird auf der gesamten Strecke durch einen Schienenersatzverkehr um 4.54 Uhr ab Aschersleben ersetzt, der nur in Schierstedt, Giersleben, Güsten, Ilberstedt, Bernburg, Bernburg-Roschwitz und Köthen hält. Der bisher um 22.12 Uhr ab Dessau verkehrende Zug fährt zehn Minuten früher und wird ab Köthen durch einen Schienenersatzverkehr bis Aschersleben ersetzt.

Auskünfte auch online

Über die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs können sich die Fahrgäste laut Abellio durch Aushänge an den Bahnhöfen informieren.

Informationen zu allen Fahrzeiten finden Reisende in den Verkehrsmeldungen auf der Abellio-Internetseite. Informationen zu den Fahrplanänderungen gibt es zudem an den Aushängen auf den Bahnhöfen und über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800/2 23 55 46. Fahrgäste haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich in der INSA-Fahrplanauskunft sowie der Fahrplanauskunft der Deutschen Bahn AG über die Fahrzeiten zu informieren.