880.000 Euro für Kirchen, Brücken und Treffpunkt

Aschersleben/Seeland - Kirchen, Brücken, Bürgertreffs - fünf Projekte haben es in Aschersleben und dem Seeland auf die Förderliste der Leader-Aktionsgruppe Aschersleben-Seeland geschafft. Sie werden nun mit 883.000 Euro aus europäischen Fördertöpfen unterstützt.

Ganz oben auf der gerade erst beschlossenen Prioritätenliste stehen laut Leader-Managerin Nora Mielchen der Neubau der Wipperbrücke in Mehringen und die Instandsetzung der Brücke über den Mühlgraben in Gatersleben, beides kommunale Projekte. „Seit diesem Jahr können finanzschwache Kommunen, wie Aschersleben und Seeland, eine Förderung von 90 Prozent erhalten“, erklärt Mielchen nämlich. Mit 491.000 Euro macht das aber den größten Batzen der bereitstehenden EU-Fördermittel aus.

Die Managerin freut sich auch, dass es mit Schadeleben und Wilsleben zwei Kirchen auf die Liste geschafft haben. In dem Ascherslebener Ortsteil soll es der Ausbau des Kirchturms und damit ein weiterer Baustein zur Sanierung des Gotteshauses sein. Schon in den letzten Jahren hatte sich Leader mit 270.000 Euro an der Schönheitskur beteiligt.

„Die Gemeinde möchte die Dorfkirche über die geistliche Nutzung hinaus zu einer verlässlich offenen Kulturkirche entwickeln“, begründet Nora Mielchen dieses Engagement. Dafür wurde bereits 2014 der Förderverein zur Erhaltung und Nutzung der Dorfkirche gegründet.

An der Wilslebener Kirche ist schon viel gemacht. Nun ist der Turm dran. So können bald auch die Glocken läuten. (Foto: Frank Gehrmann)

„Ich freue mich, dass wir mit dieser Förderung den nächsten baulichen Schritt zur denkmalgerechten Sanierung der Dorfkirche gehen können“, gesteht Ortsbürgermeister Steffen Amme und betont, wie enorm wichtig die Arbeiten am Turm seien. Denn seit inzwischen drei Jahren würden die Glocken dort schweigen. Doch nach der Erneuerung des Glockenbodens, hofft Amme, könnte endlich wieder geläutet werden.

„Ich freue mich, dass wir mit dieser Förderung den nächsten Schritt zur denkmalgerechten Sanierung der Dorfkirche gehen.“ Steffen Amme, Ortsbürgermeister in Wilsleben

„Auch eine weitere Kirche möchte ihre Tore noch weiter für die breite Öffentlichkeit aufstoßen“, kündigt Nora Mielchen an und meint damit das Schadelebener Gotteshaus, das eine Radwanderkirche werden möchte. Als Service-Stelle am R1-Radweg. Direkt am Concordia See. Die Managerin spricht von Vortragsreihen mit dem Nabu oder Fahrradbasteltagen für Jugendliche.

„Ab 2023 soll zudem ein Neubau in Angriff genommen werden, zum Einkehren mit Kleinküche zur Selbstversorgung und Sanitäranlagen“, erklärt Mielchen. „Dieses Potenzial möchte die Leader-Aktionsgruppe mit 300.000 Euro Fördermitteln für die Sanierung des Kirchendachs unterstützen.“

„Denn wir müssen erst einmal das Gebäude erhalten“, bestätigt die zuständige Pfarrerin Johanna Bernstengel, die jetzt einigen Papierkram erledigen muss. „Ich hoffe, dass es noch dieses Jahr losgeht. Wegen Durch Corona ist es aber schwer, Handwerker zu finden.“

Hoyms Sportlerheim soll zum Dorfgemeinschaftshaus werden. Die Verträge sind bald unter Dach und Fach. (Foto: Frank Gehrmann)

Weitergehen könnte es nun auch mit dem Umbau und der Sanierung des ehemaligen Sportlerheims zu einem barrierefreien Dorfgemeinschaftshaus in Hoym. „Da im ersten Bauabschnitt die Fassade durch den Einbau größerer Fenster verändert wurde, folgt nun eine Dämmung, die zur nachhaltigen und energetischen Verbesserung des Gebäudes beiträgt“, informiert Nora Mielchen.

„Unser Pachtvertrag muss noch in Ortschafts- und Stadtrat, bevor es Ende Mai den Notartermin geben kann“, sagt Dieter Kienast, Chef des Denkmalschutzvereins, der das künftige Dorfgemeinschaftshaus betreuen möchte. Und erklärt: „Die Beschlüsse brauchen wir, dann kann es losgehen.“ (mz)