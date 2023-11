Die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West hat die aktuellen Zahlen für den Ausbildungsmarkt herausgegeben. Im Salzlandkreis haben 61 Bewerber noch keinen Ausbildungsplatz gefunden. Wie die Situation in Aschersleben und Umgebung aussieht.

Aschersleben/MZ. - „Auch wenn das neue Ausbildungsjahr bereits begonnen hat, können junge Menschen noch eine Ausbildung aufnehmen. Ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind weiter gut. Unser Ziel ist es, niemanden an der Schwelle von der Schule in den Beruf zu verlieren“, wird Heike Schittko, Chefin der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt West, in einer Pressemitteilung der Agentur zitiert.