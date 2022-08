34-Jährige fährt betrunken im Auto durch Aschersleben

Aschersleben/MZ - Betrunken hinter dem Steuer - so wurde am Wochenende eine Autofahrerin in Aschersleben erwischt. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten die Beamten eine 34-jährige Fahrerin am späten Sonntagabend auf dem Zollberg der Eine-Stadt. „Während der Kontrolle wurde starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen“, erklärt Marco Kopitz vom Polizeirevier Salzlandkreis. Ein freiwilliger Test, so der Polizeisprecher weiter, erbrachte einen Wert von 1,18 Promille.

Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, Blut zur Beweissicherung und der Führerschein abgenommen. „Der Frau wurde erklärt, dass sie bis zu einer richterlichen Entscheidung nicht mehr berechtigt ist, Kraftfahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen“, so Kopitz.