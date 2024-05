Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Wenn sich die Ascherslebener Stadträte am Mittwoch, 12. Juni, im Großen Saal des Bestehornhauses treffen, dann ist das nicht nur die letzte Sitzung der aktuellen Legislatur, es ist auch die 30. – inklusive zweier außerordentlicher Stadtratssitzungen. Dabei haben die Stadträte in den zurückliegenden fünf Jahren 640 Beschlüsse gefasst: im Stadtrat, in den Ausschüssen und in den Betriebsausschüssen. Das alles zeigen die Zahlen, die die MZ beim Stadtratsbüro der Stadtverwaltung angefragt hat.