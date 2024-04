Aschersleben/Güsten/MZ - Wie die Bundespolizei mitteilt, ist es am Ostersonntag gegen 6.30 Uhr am Bahnhof in Güsten zu einem tätlichen Angriff eines 21-Jährigen auf eine Zugbegleiterin gekommen. Die Zugbegleiterin hatte einen Notruf abgesetzt, daraufhin eilten Beamte der Bundes- und der Landespolizei zum Ort des Geschehens.

Nach ersten Erkenntnissen, die die Beamten vor Ort erlangen konnten, konnte ein 21-Jähriger aus Guinea für seine Fahrt von Bernburg nach Aschersleben keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Daraufhin wurde er von der Zugbegleiterin aufgefordert, den Zug beim nächsten Halt in Güsten zu verlassen. Diese Aufforderung ignorierte der augenscheinlich stark alkoholisierte junge Mann.

Er wollte sich wieder hinsetzen, was die Zugbegleiterin zu verhindern versuchte. Der Betrunkene ergriff die Frau am Oberarm und schubste sie zur Seite. Die zu Hilfe gerufenen Beamten stellten die Personalien aller Beteiligten fest und informierten den 21-Jährigen darüber, dass Strafanzeigen gegen ihn gefertigt werden wegen Erschleichens von Leistungen, Hausfriedensbruchs und Körperverletzung.

Eine freiwillige Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,72 Promille bei dem jungen Mann.