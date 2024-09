Weltmusiktag in der Eine-Stadt zum Abschluss der Interkulturellen Woche: Erst wird es zwei Workshops geben und dann ein Konzert.

Aschersleben/MZ - Begonnen haben sie als Trio, sie spielten aber auch schon in einer Ensemblestärke von 28 Musikern. Gemeint ist das Berliner Musikerkollektiv „17 Hippies“, das nicht erst seit dem Soundtrack zum Film „Halbe Treppe“ bekannt ist. „17 Hippies“ spielt Folklore aus Europa und dem Rest der Welt. Und diese Weltmusik bringt der Verein „Akwaba Miteinander“ gemeinsam mit der Kulturanstalt und der Salzlandsparkasse am Sonnabend, 28. September, in den Großen Saal des Bestehornhauses.