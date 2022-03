116 Polizeianwärter in Aschersleben ernannt

Aschersleben/MZ - Sachsen-Anhalts Staatssekretär für Inneres und Sport, Klaus Zimmermann, hat in Aschersleben an der Fachhochschule Polizei 116 Polizeianwärter ernannt. Die 28 Frauen und 88 Männer aus fünf Bundesländern werden ab sofort ihre Ausbildung zum Polizeimeister und zur Polizeimeisterin oder ihr Studium zum Polizeikommissar und zur -kommissarin an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben beginnen.

Staatssekretär Klaus Zimmermann erklärte: „Um die Aufgaben des Rechtsstaates kontinuierlich zu erfüllen, braucht es gut ausgebildete und motivierte Polizistinnen und Polizisten. Sie bilden die Grundpfeiler bei der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Für ihre Ausbildung beziehungsweise ihr Studium wünsche ich allen Anwärterinnen und Anwärtern viel Erfolg.“