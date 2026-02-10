Rosenmontagszug live aus Köthen: Heute ab 11.30 Uhr ziehen bunt geschmückte Wagen, Fußgruppen und Garden der KUKAKÖ 1954 durch die Stadt – hier im Livestream mit allen Höhepunkten des närrischen Treibens zum Rosenmontag. Der Umzug gehört zu den wichtigsten Karnevalstraditionen der Region und lockt jedes Jahr zahlreiche Zuschauer an die Strecke.

Köthen/DUR. Einmal im Jahr verwandeln sich die Straßen der Kreisstadt Köthen in eine närrische Welt. Beim KUKAKÖthener Rosenmontagszug sind Tausende Menschen im Zug und am Straßenrand auf den Beinen. Vereine und Verbände aus ganz Sachsen-Anhalt und darüber hinaus präsentieren sich mit fantasievollen Wagen und Kostümen.

In diesem Jahr können die Leserinnen und Leser der Mitteldeutschen Zeitung, der Volksstimme, des Super Sonntag und des Generalanzeigers dank einer Kooperation mit der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft KUKAKÖ 1954 ganz bequem online dabei sein: Auf mz.de/live und volksstimme.de/live gibt es am 16. Februar ab 11.30 Uhr einen Livestream vom närrischen Treiben.

Köthen gilt zu Recht als Karnevalshochburg im Land. Der Rosenmontagszug gehört zu den größten in Sachsen-Anhalt – wenn nicht sogar zu dem größten überhaupt.

Erwartet werden neben unzähligen Narren auch der Ministerpräsident sowie zahlreiche Ministerinnen, Minister und Fraktionsvorsitzende aus dem Landtag. Sie verfolgen den Zug von der Ehrentribüne am Bärplatz – genau dort, wo auch das professionelle Kamerateam positioniert ist.

Im Zug ist Reporter Stefan B. Westphal gewohnt spitzzüngig unterwegs. So stellte er in den vergangenen Jahren etwa Linken-Fraktionschefin Eva von Angern die Frage, ob sie heute ihr „Wagenknecht“ hergebracht habe. Oder er diskutierte angesichts des Märchen-Mottos im Vorjahr mit Wissenschaftsminister Armin Willingmann darüber, welches Fach dieser wohl an Harry Potters Zauberschule Hogwarts unterrichten würde.

Kommentiert wird der Zug von den Köthener Karnevals-Moderationsprofis Horst-Peter „Ryngo“ Lämmler und Chris Luzio Schönburg. Sie begleiten die Zuschauer gewohnt charmant und informativ durch das bunte Spektakel.

Das Motto lautet in diesem Jahr: „Das All sehnt sich nach Karneval – KUKAKÖ ist überall!“ Entsprechend dürften Raumschiffe, Aliens und Sterne das Geschehen bestimmen. Sicherlich gibt es auch ein Wiedersehen mit James T. Kirk, Mister Spock, C-3PO oder Darth Vader.

Gert Glowinski, Chief Digital Officer der Mediengruppe Mitteldeutschland, freut sich schon jetzt:

„Das ist eine tolle Kooperation mit KUKAKÖ, und wir freuen uns, diesen Höhepunkt live streamen zu können. Ich bin auch selbst vor Ort, um mich vom närrischen Treiben anstecken zu lassen.“