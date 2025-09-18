Am 19. September ab 15 Uhr zeigte LIVEZEIT mit Chris die Eröffnungsstimmung der Eisleber Wiese. Chris Luzio Schönburg nahm die Zuschauer mit hinter die Kulissen, zeigte die Atmosphäre, Attraktionen, Fahrgeschäfte und Begegnungen – hautnah aus Eisleben. Hier sehen Sie die Wiederholung.

Auch 2025 wird wieder das größte Volksfest in Mitteldeutschland gefeiert: die Eisleber Wiese.

Eisleben/Halle. Am Freitag (19. September) startete ab 15 Uhr die Premiere von LIVEZEIT mit Chris – der Bieranstich der Eisleber Wiese wurde live von ihm begleitet. Unser Reporter Chris Luzio war vor Ort, hat die Stimmung eingefangen, mit Besuchern gesprochen, Attraktionen und Fahrgeschäfte gezeigt und gab Einblicke, die sonst nur vor Ort erlebbar sind.

Die Eisleber Wiese ist ein zentraler Treffpunkt in der Lutherstadt Eisleben und traditioneller Schauplatz für Volksfeste, Wiesenmarkt und Familienaktionen. 2025 bietet sie mit großen Grünflächen, Fahrgeschäften, Essensständen und Buden den perfekten Rahmen für die erste LIVEZEIT-Übertragung.

Hier sehen Sie die erste LIVEZEIT-Übertragung als Wiederholung:

Video: LIVEZEIT mit Chris auf der Eisleber Wiese (Reporter: Chris Luzio Schönburg) (Reporter: Chris Luzio Schönburg) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Die Zuschauer bekamen nicht nur die offiziellen Eröffnungs-Highlights zu sehen, sondern auch die kleinen Momente, die Atmosphäre und die Reaktionen der Besucher. So wurde die Premiere der Eisleber Wiese zu einem Erlebnis für alle, die nicht vor Ort sein konnten.

Mehr zum Thema: Warum die angekündigte Weltneuheit doch nicht nach Eisleben kommt

Eisleber Wiese 2025 – Mitteldeutschlands größtes Volksfest

Insgesamt werden 48 Fahrgeschäfte bei der Eisleber Wiese aufgebaut. Darunter sind sieben Stück, die es bisher noch auf keiner Wiese gab: zum Beispiel die Riesenschaukel "Loop Fighter" und der Highspeed-Propeller "Booster Maxxx".

Die Eisleber Wiese ist das größte Volksfest in Mitteldeutschland und findet jährlich in der Lutherstadt Eisleben statt. Mit einer Fläche von rund 8 ha und über 350 Schaustellern, Händlern und Gastronomen verwandelt sich die Wiese während des Wiesenmarkts in eine „Stadt in der Stadt“.