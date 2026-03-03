Kinder spüren oft mehr, als Eltern denken: Wie man Ängste ernst nimmt und altersgerecht über Krieg spricht – und warum Zuhören wichtiger ist als Erklären.

Gespräche offen führen: Erwachsene sollten auf Fragen der Kinder eingehen und altersgerechte Antworten geben, um Ängste zu lindern.

Köln/München - Krieg ist plötzlich wieder Thema – in Nachrichten, Gesprächen, auf dem Schulhof und in sozialen Netzwerken. Auch wenn viele Eltern ihre Kinder davor schützen wollen: Die meisten bekommen mit, dass etwas nicht stimmt. Doch wie spricht man mit ihnen über Gewalt, Angst und komplexe politische Konflikte? Und ab welchem Alter ist das sinnvoll?

Ab welchem Alter sollten Eltern mit Kindern über Krieg sprechen?

Es sei „sehr verständlich“, dass Eltern ihre Kinder zunächst vor schlimmen Nachrichten schützen wollen, sagt die Diplom-Psychologin und Buch-Autorin Elisabeth Raffauf. Aber: Kinder bekommen alles mit. „Sie spüren die Unruhe der Erwachsenen. Sie hören Worte wie 'Krieg', 'Bomben' oder 'Drohnen'.“

Das merken schon Kindergartenkinder – und viele stellen Fragen. Wenn Eltern wahrnehmen, dass ihr Kind etwas mitbekommen hat, sollten sie für Gespräche offen sein. Wer unsicher ist, kann auch aktiv nachfragen: Habt ihr in der Schule darüber gesprochen? Hast du etwas gehört? „Wenn Kinder abwinken, sollte man ihnen kein Gespräch aufdrängen“, so Raffauf.

Wie findet man altersgerechte Worte für so ein komplexes Thema?

„Kinder docken am Gefühl an“, sagt Raffauf. Eltern können also fragen, wie es dem Kind mit dem geht, was es gehört oder gesehen hat. Dabei müssen sie nicht alles im Detail erklären. Kleine Kinder haben oft eine konkrete Frage und möchten eine klare Antwort – „dann ist es auch erst mal wieder okay“.

Für jüngere Kinder rät Raffauf zu einer Formulierung wie: „Da gibt es Chefs von Ländern: Die einen halten die anderen für sehr gefährlich und wollen, dass sie keine gefährlichen Waffen herstellen. Mit Worten konnten die Länder sich aber nicht einigen. Und so haben die einen die anderen mit Waffen angegriffen.“

Ältere Kinder kennen Hintergründe oft schon aus der Schule oder den Nachrichten. Mit ihnen können Eltern gemeinsam weiterführende Informationen suchen und Fragen vertiefen. Wichtig ist eine ruhige Situation. Als Eltern sei es außerdem erst mal wichtig, zuzuhören und dann konkrete Fragen der Kinder als Ausgangspunkt für Gespräche zu nehmen.

Wie kann man Ängste von Kindern gut auffangen?

Kriegsbilder und ungewohnte Begriffe machen Angst. Diese sollten Eltern ernst nehmen und nicht sofort relativieren. „Zunächst sollte man der Angst einen Platz geben“, sagt Raffauf. Etwa so: Ich verstehe, dass dich das ängstigt. Wenn man solche Bilder sieht oder an Menschen denkt, die sterben, macht das Angst.

Kinder fragen häufig, ob der Krieg auch zu uns kommen kann. „Darauf gibt es keine perfekte Antwort“, so die Psychologin. Eltern können erklären, dass Politiker viel dafür tun, um das zu verhindern. Auch der Hinweis auf Bündnisse wie die Nato kann helfen: Länder haben sich gegenseitige Unterstützung zugesagt, was Angriffe unwahrscheinlicher macht.

Wie vermittelt man Sicherheit, wenn man selbst unsicher ist?

Viele Eltern sind angesichts der Nachrichtenlage selbst beunruhigt oder verunsichert. Wer große Angst hat, sollte zunächst mit anderen Erwachsenen sprechen, rät Raffauf.

Wichtig ist, authentisch zu bleiben. Gegenüber Kindern darf man Unsicherheit zugeben. „Sie spüren es ohnehin“, so die Psychologin. Hilfreich ist es, gemeinsam Informationen zu suchen. Und klarzumachen: Darüber zu sprechen hilft – auch wenn nicht alles gut wird. „Die Angst wird kleiner, wenn wir sie auf mehrere Schultern verteilen.“

Wie begleitet man Jugendliche auf Social Media?

Viele Kinder und Jugendliche begegnen dem Krieg auch da, wo sie täglich unterwegs sind: auf Instagram, Tiktok oder Snapchat. Problematisch sind dort nicht nur viele verstörende Bilder vom Krieg. Oft „vermischen sich gut recherchierte und mit Quellen belegte Inhalte mit undifferenzierten Meinungsäußerungen oder sogar Fake News“, wie die Medienkompetenz-Initiative „Flimmo“ schreibt.

Für Eltern heißt das: Sie sollten besonders jetzt im Blick haben, was sich Minderjährige auf Social Media ansehen. Sinnvoll ist, sich zu den Plattform-Einstellungen auf YouTube oder TikTok zu informieren. Suchen Sie das Gespräch und geben Sie Minderjährigen Raum zum Austausch. Die Experten bei „Flimmo“ raten dazu, mit Minderjährigen darüber zu sprechen, was seriöse Quellen sind und wie man sie findet.

Raffauf empfiehlt, die Medien-Nutzung gerade bei jüngeren Kindern auch aktiv einzuschränken. „Man kann einmal am Tag eine Kindernachrichtensendung gucken, damit man diesen Bildern nicht endlos ausgesetzt wird.“ Auf der Webseite von „Flimmo“ gibt es regelmäßig Empfehlungen für altersgerechte TV- und Streaminginhalte, die Kindern und Jugendlichen Kriege und deren Umstände verständlich erklären.

Zur Person: Elisabeth Raffauf ist Diplompsychologin und unter anderem Expertin für Erziehungs- und Familienfragen. Sie hat eine psychologische Praxis in Essen und ist Autorin mehrerer Bücher, unter anderem „Wann ist endlich Frieden?: Antworten auf Kinderfragen zu Krieg, Gewalt, Flucht und Versöhnung“.