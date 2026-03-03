Gelb und Orange - schon für sich genommen sind diese Farben leuchtende Blickfänger. Wie sieht es dann erst zusammen aus? Experten erklären, wie die sonnige Kombination modisch gelingt.

Frankfurt/Stromberg - Gelb und Orange – das ist für die „Vogue“ die „wohl angesagteste Farbkombination für Frühjahr/Sommer 2026“. Zu sehen war das auffällige Duo auf den Schauen etwa bei Dolce & Gabbana – gelber Pulli zur Hose mit orangefarbenen Streifen. Bei Miu Miu – gelbes Blumenkleid zum Pulli in Orange. Und bei Loewe - knallorange Hose zum gelben Täschchen.

Bei Ferragamo lief es hingegen genau andersherum: zum schreiend gelben Gewand gab es die kleine orange Tasche.

Gelb und Orange also. Das hebt automatisch die Laune, oder? Für die Farbberaterin Jasmin Link sind Gelb und Orange jedenfalls „sehr aktive Farben“, die für „positive Stimmung, Aktivität und Präsenz“ stehen. Für den Modeberater Andreas Rose wirkt Kleidung in Gelb „belebend und strahlt eine gewisse Freundlichkeit aus.“ Und auch Orange hat ihm zufolge Pluspunkte: Der Farbe werde ein „positiver, stimulierender Effekt“ zugeschrieben.

Farben und Schnitte zusammendenken

Klingt gut. Doch wie trägt man das Ganze nun alltagstauglich?

Jasmin Link empfiehlt etwa ein gelbes Top mit einer orangefarbenen Strickjacke zu kombinieren - und zwar zu einer dunklen oder weißen Jeans. Das wirke „ausdrucksstark, modern“. Und auch zu Cremeweiß, Dunkelblau und Braun kann sich Link orangefarbene und gelbe Stücke gut vorstellen. Die Basisfarben glichen dann die beiden „Powerfarben“ aus.

Andreas Rose rät, das Augenmerk „auf eine Farbwelt“ zu legen, „also ausschließlich warme oder kalte Nuancen“ zu tragen. Und: Der Trend funktioniert ihm zufolge „auch dezent bei Accessoires“ wie Taschen oder Schuhen im Zusammenspiel mit neutralen Farben wie Schwarz, Grau oder Weiß.

Möglich sei auch eine weitere, dritte Farbe. Roses Rat allerdings: „Je auffälliger die Farben eines Looks ausfallen, desto mehr sollte man auf klare Schnitte setzen.“

Zitronengelb ins Frühjahr

Wer die Kombi Gelb-Orange nun doch ein wenig zu schrill findet, kann aber natürlich auch nur eine der beiden Farben tragen - und liegt damit immer noch im Trend. Für das Modemagazin „Glamour“ wird ein knalliges Orange schließlich auch für sich genommen im „Frühjahr/Sommer 2026 groß“ - und lässt sich etwa „hervorragend mit neutralen Tönen wie Weiß, Beige oder Schwarz kombinieren“. Für mutige Akzente funktioniert Orange dem Magazin zufolge übrigens auch „mit kräftigen Farben wie Blau oder Lila“ oder zu sanften Erdtönen wie Braun oder Olivgrün.

Und auch Zitronengelb ist laut „Glamour“ jetzt angesagt. Es lasse sich gut zu Jeansblau oder Schwarz tragen „und passt im Frühling 2026 außerdem wunderbar zu Grau, Braun und Beige“.