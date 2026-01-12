Plötzlich eine Rücksetz-Mail von Instagram im Postfach, es geht ums Passwort? Warum viele Nutzende jetzt verunsichert sind und was genau sie unternehmen sollten.

Wer von Instagram eine Rücksetz-Mail erhalten, diese aber nicht selbst angefordert hat, sollte sicherheitshalber das Passwort ändern.

Berlin - Wer von Instagram gerade ganz unerwartet eine Mail zum Zurücksetzen des Konto-Passwortes erhalten hat, sollte diese einfach ignorieren. Dritte hätten die Rücksetz-Mails angefordert, das Problem sei nun aber behoben und die Konten seien sicher, teilt die Instagram-Mutter Meta mit.

IT-Sicherheitsunternehmen sprechen derweil von einem Datenleck, was Meta aber bestreitet. Und Nutzende beklagen im Netz zum Teil Instagram-Kontensperrungen. Wer davon tatsächlich betroffen ist, sollte Instagrams Hilfe-Hinweise zu deaktivierten Konten befolgen und gegebenenfalls eine Überprüfung beantragen.

2FA aktivieren und gegebenenfalls Passwort ändern

Ansonsten ist es für alle Nutzenden empfehlenswert, die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für Instagram zu aktivieren. Wer eine Rücksetz-Mail erhalten, diese aber nicht selbst angefordert hat, sollte zudem sicherheitshalber das Passwort ändern.

Außerdem ist es über das Accounts-Center von Meta möglich, nachzuschauen, welche Geräte gerade bei welchem Meta-Dienst eingeloggt sind. Bei Bedarf lassen sich fremde Geräte dort nämlich mit einem Klick abmelden.