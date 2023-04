Display statt Umkleidekabine Snapchat macht digitale Anprobe in Modeläden möglich

In einen Laden gehen und dann Kleidung virtuell anprobieren? Kein Widerspruch, denn so könne man Zeit in der Umkleide sparen, argumentiert die Firma hinter der Foto-App Snapchat. Die Geräte kommen jetzt in erste Geschäfte.