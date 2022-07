Warnstreiks könnten Bahnverkehr in Frankreich behindern

Ein landesweiter Warnstreik in Frankreich könnte an diesem Mittwoch (6. Juli) den Bahnverkehr behindern. Im TGV-Verkehr innerhalb Frankreichs werden einige Ausfälle erwartet, am stärksten betroffen sein werden IC-Verbindungen und der Regionalverkehr.

Bob Edme/AP/dpa/Archiv