Virginia Beach - Eine neue Ausblicksmöglichkeit über die Baumkronen des Waldes bietet der Erlebnispark Owl Creek Landing im US-Bundesstaat Virginia. Denn das Herzstück der Anlage ist der Nautilus Lookout Tower, welcher mit 20 Metern Höhe eine gute Aussicht über die Bäume und sogar auf die Atlantikküste bietet.

Doch Entertainment gibt es nicht nur auf dem Turm. Denn beim Erklimmen der Treppenstufen oder der spiralförmigen Rampe zur Spitze sind allerlei Informationstafeln platziert, die über die heimischen Wildtiere und Baumarten lehren.

52 Meter lange Rutsche

Und oben angekommen endet der Spaß auch nicht: Dank einer 52 Meter langen Edelstahlrutsche ist man schnell wieder unten. Die obere Hälfte der Rutsche besteht aus Plexiglas, weshalb der Ausblick während der Rutschpartie auf einer Wollmatte auch hier spannend bleibt.

Der Nautilus Lookout Tower ist nur eine der zahlreichen Attraktionen des 15 Hektar großen Erlebnisparks. So gibt es in den Höhen des Waldes auch noch schwebende Holzpfade und Baumhäuser.

800 Meter langer Baumwipfelpfad

So führt etwa der 800 Meter lange Canopy Walk durch das Geäst der Bäume. Wer aber die Nähe zum Boden bevorzugt kann sich auf viele Wanderwege und Lehrstationen freuen, die viele Infos über die Natur und die Region bieten.

Der Park wird offiziell am 26. Mai zum Memorial Day Weekend geöffnet. Er befindet sich in der Küstenstadt Virginia Beach. Optimal gelegen ist der Park auch, wenn man sich noch mehr Attraktionen anschauen will.

Und noch ein Aquarium in der Nähe

Denn nur ein kleines Stück entfernt kommt man bereits zum Virginia Aquarium & Marine Science Center sowie auch der dazugehörigen Zipline-Strecke.

Der Eintritt kostet für Gäste ab dem Alter von 14 Jahren rund 28 US-Dolllar, im Alter von 3 bis 13 Jahren 18 US-Dollar und ist für Kinder unter 3 Jahren kostenlos.