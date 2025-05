Ein Camcorder, vier Freundinnen und die Geschichte eines geheimnisvollen Sommers: In diesem Spiel geht es zurück in die 1990er. Auf einer emotionalen Reise nimmt man sein Schicksal selbst in die Hand.

Berlin - In „Lost Records: Bloom & Rage“ schickt uns Dontnod Entertainment auf eine Zeitreise ins Jahr 1995. Das französische Entwicklerstudio, bekannt für storybasierte Spiele wie „Life Is Strange“ (2015) oder „Vampyr“ (2018), setzt im neuen Mystery-Abenteuer auf Freundschaften und Nostalgie.

Das Spiel erzählt in zwei Teilen von den Erlebnissen der Teenagerinnen Swann, Nora, Autumn und Kat in den 1990er Jahren, bei denen Kat verschwand. 27 Jahre später führt ein mysteriöses Paket die Freundinnen in ihre Heimatstadt Velvet Cove zurück – nur Kat bleibt verschwunden. Was damals wirklich geschah, kommt nach und nach ans Licht.

Entscheidungen und ihre Folgen

Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Swann. Ihr treuer Begleiter ist ein VHS-Camcorder, mit dem sie durch Velvet Cove streift und den Alltag mit ihren Freundinnen dokumentiert. Die vier gründen eine Punkband, erleben prägende Momente und geraten in Situationen, die ihre Freundschaft auf die Probe stellen.

Dabei muss man für Swann immer wieder Entscheidungen treffen, die direkten Einfluss auf Gespräche, Beziehungen und den Verlauf der Geschichte haben. In der Regel stehen einem dabei bis zu drei Optionen zur Auswahl. Während man zwischen zwei Zeitebenen hin und her springt, offenbart sich langsam ein dunkles Geheimnis.

Ein emotionaler Nostalgie-Trip

Neben Swann wirken auch die anderen Charaktere des Spiels realistisch und gut ausgearbeitet. Ihre Persönlichkeiten und Entwicklungen tragen entscheidend zur emotionalen Tiefe der Geschichte bei. Dazu kommt eine gelungene Vertonung und ein nostalgischer 1990er-Jahre-Soundtrack.

Außerdem überzeugt das Spiel mit hoher Detailtreue und einem zeitgemäßen Look. Warme und lebendige Farben sorgen für eine besondere Atmosphäre während der acht bis zehn Stunden Spielzeit.

Bis zu zehn Stunden Spielzeit

Diese kann sogar noch erweitert werden, indem man einzelne Szenen per Menü ansteuert, andere Entscheidungen trifft und in der Folge auch die alternativen Enden der Geschichte kennenlernt.

„Lost Records: Bloom & Rage“ ist für 40 Euro auf den Plattformen Playstation 5, Xbox Series und PC verfügbar. Die Altersfreigabe (USK) liegt bei 12 Jahren.