In Scharbeutz wurde pünktlich vor dem Sommer eine neue Seebrücke eröffnet. Sie ist nicht der erste Flaniersteg, der jüngst in der Region gebaut wurde - Ostseeurlauber dürfte es freuen.

Scharbeutz - 310 Meter lang ragt sie vom Strand in die Ostsee: In Scharbeutz bei Lübeck ist die neue Seebrücke offiziell eröffnet worden.

Der Neubau macht damit ein Trio neuer Seebrücken in der Lübecker Bucht komplett. Der Flaniersteg im ebenfalls zur Gemeinde Scharbeutz gehörenden Haffkrug und die neue Seebrücke in Timmendorfer Strand waren im September 2024 für die Öffentlichkeit freigegeben worden.

Das Bauwerk in Haffkrug ragt 230 Meter in die Ostsee, die Seebrücke in Timmendorfer Strand kommt sogar auf 427 Meter und führt in einem weiten Bogen übers Wasser.

Vierte Seebrücke in der Geschichte von Scharbeutz

Die Scharbeutzer Brücke sollte ebenfalls bereits im Sommer vergangenen Jahres fertig sein, doch ungünstige Wetterbedingungen während der Bauzeit hatten den Bau verzögert.

Die neue Seebrücke ist nach Angaben der Gemeinde 50 Meter länger als das Vorgängerbauwerk, das im Frühjahr 2023 abgerissen worden war. Der Neubau ist bereits die vierte Seebrücke in dem Ostseebad.

Die erste hölzerne Anlagebrücke entstand den Angaben zufolge im Jahr 1909. Sie wurde 1940 durch Eisgang zerstört. 1956 wurde eine neue Holzbrücke errichtet. 1997 wurde sie durch ein Bauwerk aus Stahlbeton ersetzt.