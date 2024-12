Am 1. Januar beginnt das neue Jahr. Warum in Deutschland der Neujahrstag ein Feiertag ist und warum er überhaupt zelebriert wird.

Magdeburg/vs - Nach Silvester kommt bekanntlich Neujahr. Auf welchen Wochentag die nächsten Neujahrstage fallen, in welchem Land als erstes und als letztes auf der Welt gefeiert wird und warum der Neujahrstag der 1. Januar ist.

Wann ist Neujahr?

Der 1. Januar 2025 ist ein Mittwoch.

Der 1. Januar 2026 ist ein Donnerstag.

Wer geht als erstes ins neue Jahr?

Weil es verschiedene Zeitzonen gibt, gibt es auch zeitliche Unterschiede beim Feiern des 1. Januars, also Neujahr.

Die Inselstaaten Kiribati und Samoa (Pazifik, UTC+14) feiern als erstes auf der Welt Neujahr. Wenn es in Deutschland 11 Uhr am Vormittag ist, ist es dort bereits Mitternacht.

Welches Land feiert zuletzt Silvester?

Die sogenannten Howlandinsel und die Bakerinsel gehören politisch gesehen zu den USA und liegen in der Zeitzone UTC-12. Dort beginnt das neue Jahr, wenn es in Deutschland schon 13 Uhr ist.

Ist der 1. Januar ein Feiertag?

Ja, der 1. Januar, also Neujahr, ist ein Feiertag. Damit zählt er zu den acht weiteren gesetzlichen Feiertage, die für alle Bundesländer gelten, an denen Arbeitnehmer in der Regel frei haben und die Geschäfte weitestgehend geschlossen bleiben.

Warum ist Neujahr ein Feiertag?

Alles begann im Jahr 153 vor der Geburt Christus. Die Römer hatten in ihrem Kalender festgelegt, nicht mehr den 1. März, sondern den 1. Januar als Beginn ihres Amtsjahres zu nutzen. Schuld daran war

Julius Cäsar.

Hunderte Jahre später feierte man das Marienfest am 1. Januar. Papst Innozenz XII. stellte dann 1691 ein für alle mal klar, der 1. Januar ist der einheitliche Neujahrstag. Zuvor gab es ländliche Unterschiede.

Dass der Neujahrstag ein Feiertag ist, hat also einen christlichen, als auch einen gesetzlichen Hintergrund. Neujahr folgt unmittelbar auf Silvester; einerseits blickt man an dem Feiertag auf das vergangene Jahr zurück, andererseits richtet sich der Blick voll Vorfreude auf das neue Jahr.

Was kann man am 1. Januar machen? Traditionen und Bräuche

Weltweit gibt es viele verschiedene Bräche am Neujahrstag. In vielen Ländern baden die Menschen in kalten Flüssen oder Meeren. Um 0 Uhr wird in Deutschland teils das neue Jahr mit Kanonenschüssen begrüßt. Früher wurde auch viel Linsensuppe gegessen. Die vielen Linsen sollten für Glück in Sachen Geld sorgen.

Die Griechen sind da praktischer: Eine Goldmünze wird in Brot gebacken, wer draufbeißt wird reich, so der Brauch.

Rote und weiße Unterwäsche soll ebenfalls in vielen Teilen der Welt für Glück im neuen Jahr sorgen. Angestoßen wird überall. In Spanien mit Ring im Glas, das soll für Reichtum sorgen.

In Argentinien gibt es einen Brauch, der eher zurückschaut, als ins kommende Jahr. Dort werden kleine Papierschnipsel aus dem Fenster geworfen, um die Lasten des alten Jahres zu entsorgen.

Wann feiert man das neue Jahr in China?

Weil die Chinesen einen anderen Kalender haben, einen sogenannten Mondkalender, fällt das Chinesische Neujahr immer auf ein anderes Datum zwischen dem 21. Januar und dem 20. Februar. Grund dafür ist, dass es am zweiten Neumond nach der Wintersonnenwende (in ganz seltenen Fällen auch am dritten) beginnt.

Wann ist chinesisches Neujahr 2025?

Das chinesische Neujahr ist am Mittwoch, den 29. Januar 2025.

Warum soll man zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche waschen?

Eine blutiger germanische Legende besagt, dass wenn zwischen Weihnachten und Neujahr Wäsche und besonders Bettlaken gewaschen und aufgehängt werden, dass Reiter diese stehlen und im nächsten Jahr mit den umfunktionierten Leichentüchern zurückkehren und es für ein Mitglied des Hauses verwenden.

Gut, dass es heute abschließbare Wäschekeller gibt.