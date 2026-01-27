Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Zwei Kerzen im Vergleich: Brennt eine dank eines Tricks wirklich länger als die andere?

Berlin - In der kalten, dunklen Jahreszeit sorgen Kerzen für gemütliches Licht und eine warme Atmosphäre. Doch: Kaum angezündet, sind sie gefühlt auch schon wieder heruntergebrannt. Gibt es vielleicht einen Trick, mit dem sich die Brenndauer von Kerzen verlängern lässt?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So sollen Kerzen länger brennen, wenn man sie vor dem Anzünden ins Gefrierfach legt, verspricht ein Lifehack.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Tiefkühl-Tipp für länger brennende Kerzen in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Docht der Kerze auf 5 Millimeter kürzen. Die Kerze anschließend für ein bis zwei Stunden ins Gefrierfach legen.

Fazit: Der Hack funktioniert einwandfrei. Im direkten Vergleich mit einer unbehandelten Kerze sieht man, dass die tiefgekühlte Kerze deutlich langsamer herunterbrennt.