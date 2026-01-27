Amsterdam - Festkochend, nussig und aromatisch: „Le Puy“, die kleinen grünen Linsen aus Frankreich sind ideal für diesen raffinierten Salat von Köchin und Ernährungswissenschaftlerin Inga Pfannebecker. Er stammt aus ihrem Kochbuch „Linsen, Kichererbsen & Co.“ und macht mit Mango und Granatapfel nicht nur optisch richtig was her. Und so wird er gemacht:

Zutaten für 4 Portionen

200 g grüne Puy-Linsen

1 Lorbeerblatt

1 Granatapfel

1 EL Honig

1 EL Weißweinessig

Salz | Pfeffer

3 EL Olivenöl

1 kleine reife Mango

1 rote Zwiebel

1 Bund Dill

4 Seelachsfilets (à ca. 200 g)

2 TL Zitronensaft

2 EL Mehl

1/4 TL gemahlener Kreuzkümmel

2 TL Butter

Zubereitung