„Öko-Test“ Gute Fußbalsame kommen ohne Paraffine aus

Geschmeidige Haut an den Füßen, ganz ohne Hornhaut - die ist in der Sandalenzeit gefragt. Also her mit dem Fußbalsam! Laut „Öko-Test“ darf bei den meisten Produkten guten Gewissens gecremt werden.