Warum Multitasking nicht mehr als eine Illusion ist

Halle (Saale) - Joggen und dabei gleichzeitig Musik hören, klappt super. Beim Autofahren schnell noch eine SMS schreiben, funktioniert nicht so gut. Darum ist es ja auch verboten. Warum aber ist das eine möglich und das andere nicht? Das wollten die französischen Neurologen Etienne Koechlin und Sylvain Charon genauer wissen und ersannen dazu ein interessantes Experiment.

Um besser verstehen zu können, was sich bei ihren 32 Versuchsteilnehmern im Gehirn abspielte, während diese bestimmte Aufgaben lösten, steckten die Wissenschaftler ihre Freiwilligen kurzerhand in einen Kernspintomographen. In dem Gerät sollten die Probanden nun ein Buchstabenrätsel lösen. Wie zu erwarten war, fiel ihnen dies nicht allzu schwer. Damit aber nicht genug, denn jetzt folgte der interessante Teil der Versuchsreihe.

Gibt es Multitasking? Test mit Buchstabenrätsel

In einem zweiten Durchgang wurde die Schwierigkeit nämlich entscheidend erhöht, und zwar auf zwei Buchstabenrätsel, die die Versuchsteilnehmer lösen sollten - gleichzeitig. Was der Kernspintomograph den Forschern währenddessen über die Aktivität der beteiligten Gehirnbereiche verriet, ist interessant. „Eine einzige Aufgabe verfolgen beide Frontallappen des Gehirns gemeinsam“, resümiert Forschungsleiter Etienne Koechlin die Ergebnisse der Studie. „Zwei Aufgaben hingegen teilen sich die Frontallappen untereinander auf, so dass jeder einzelne von ihnen sein eigenes Ziel verfolgt.“

Das Spannende daran: Die beiden Gehirnbereiche erledigten ihre jeweilige Aufgabe keinesfalls simultan, also gleichzeitig. Vielmehr zeigte sich im Kernspintomographen, dass sich die beiden Frontallappen in ihrer Aktivität permanent untereinander abwechselten, und das sogar im Millisekundenbereich. Mit anderen Worten: Die beiden Aufgaben wurden immer nur Stück für Stück abgearbeitet, und zwar immer abwechselnd.

Mehrere Aufgaben auf einmal: Fehlerhäufigkeit nimmt zu

Das, was wir gemeinhin unter Multitasking verstehen, ist demnach also nichts weiter als die Illusion einer Gleichzeitigkeit, die aber mit der Anatomie unseres Gehirns gar nicht machbar ist. „Die Zeit, die verloren geht, während zwischen zwei Aufgaben hin und her gewechselt wird, nimmt mit der Komplexität der Aufgaben zu“, hat David Meyer von der University of Michigan in Ann Arbor in seinen Studien beobachtet und kommt zu dem Schluss: „Statt der Effizienz nimmt beim Multitasking die Fehlerhäufigkeit zu.“

Im Alltag können wir also sehr wohl Spazierengehen und uns dabei gleichzeitig mit einem Gesprächspartner unterhalten, ganz einfach, weil das Spazierengehen eine einfache und automatisierte Aufgabe ist. Ähnlich ist es beim Wäsche zusammenlegen. Ganz anders sieht es beim Twittern während des Autofahrens aus: Zwar ist das Autofahren bei routinierten Fahrern ebenfalls weitgehend automatisiert, aber sobald beispielsweise Entscheidungen anstehen - etwa bei unbekannten komplizierten Straßenführungen - wird zusätzliche Gehirnaktivität benötigt, so dass die Gefahr eines Unfalls besteht.

Trotz alledem versuchen wir es mit dem Multitasken im Alltag immer wieder, vor allem im Job, aber auch im privaten Bereich. Wir sollten uns dabei aber vielleicht eines immer vor Augen halten: Alles auf einmal kann man eben nicht haben. (mz)