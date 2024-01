Magdeburg. - Winter ist Grippe- und Erkältungszeit. Auch Corona-Infektionen häufen sich seit 2020 zur kalten Jahreszeit. Dieses Jahr ist es unter anderem auch die Schweinegrippe, die sich laut RKI in Deutschland ausbreitet.

In verschiedenen Proben wurden Influenza A (H1N1) pdm09-Viren identifiziert. Das deutet auf eine Ausbreitung der Schweinegrippe hin. Das Schweingrippe-Virus ist für Menschen in der Regel harmlos. In seltenen Fällen kann die Erkrankung für Kinder tödlich sein.

Lesen Sie auch: Experten warnen: Sachsen-Anhalt steht vor harter Grippesaison

Was ist die Schweinegrippe?

Die Atemwegserkrankung ist bei Schweinen sehr verbreitet, gewöhnlich sterben aber wenige Tiere daran. Die Viren vom Subtyp A H1N1 wurden erstmalig im Jahr 1930 isoliert. Wie alle Grippe-Viren verändert sich auch dieses ständig.

Die in den Proben entdeckten Influenza A (H1N1) pdm09-Viren sind eine im Jahr 2009 entdeckte Variante des Subtyps A (H1N1). Damals wurde eine Pandemie ausgerufen, nachdem sich die Virus-Erkrankung global ausgebreitet hatte.

Lesen Sie auch: Grippewelle 2024 hat offiziell begonnen - Zahl der Fälle wird noch deutlich steigen

Der Virus-Stamm bestand aus einer Kombination von Genen aus Schweine-, Vogel- und menschlichen Grippeviren. Da sich die ersten Berichte auf das Schweineelement konzentrierten, wurde sie allgemein als "Schweinegrippe" bezeichnet, obwohl sie nicht direkt von Schweinen übertragen wurde. Menschen steckten sich mit der Grippe wie bei einer gewöhnlichen Grippe durch andere infizierte Personen an.

Wie infiziert man sich mit der Schweinegrippe?

Die Schweingerippe wird von Mensch zu Mensch übertragen. Wenn man die infizierten Tröpfchen einer erkrankten Person einatmet (zum Beispiel durch Husten oder Niesen der infizierten Person), kann man sich mit der Schweinegrippe anstecken. Auch durch direkten Kontakt mit dem Nasensekret einer infizierten Person können die Viren übertragen werden.

Ist die Schweinegrippe ansteckend?

Die Schweingerippe ist, genau wie andere Grippe-Erkrankungen, durch Tröpfcheninfektion sehr ansteckend.

Risikogruppen bei Schweinegrippe: Welche Menschen sind besonders gefährdet?

Die Schweinegrippe tritt wie andere Influenza-Erkrankungen saisonal in Deutschland auf. Insbesondere bei Menschen mit Vorerkrankungen können schwerwiegende Krankheitsverläufe möglich sein, so das RKI. Bei Kindern und jungen Erwachsenen sind schwere Krankheitsverläufe trotz allem selten.

Zu den Risikogruppen zählen:

Kinder

Schwangere

Ältere Menschen

Menschen mit Vorerkrankungen wie Asthma, Diabetes, Herz- und Lungenerkrankungen, Stoffwechselkrankheiten, Immundefekten und starkem Übergewicht

Welche Symptome treten beim Menschen auf?

Die Symptome sind ähnlich denen der saisonalen Grippe: Fieber, Müdigkeit, Appetitlosigkeit sowie Husten. Einige Menschen, die mit Schweineinfluenza-Viren infiziert sind, berichten auch über Schnupfen, Halsschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.

Lesen Sie auch: Erkältung, Grippe oder Covid-19? Symptome richtig erkennen

Wie wird Schweinegrippe behandelt?

Bei einem normalen Krankheitsverlauf wird die Schweinegrippe wie eine klassische Grippe-Erkrankung behandelt. Betroffene sollten Bettruhe halten und darauf achten, dass sie ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Zusätzlich können fiebersenkende und schmerzstillende Arzneimittel vom Hausarzt verschrieben werden.

Zur Vorbeugung wird die gewöhnliche, jährliche Grippeschutzimpfung empfohlen. Diese schützt mittlerweile nämlich auch vor der Schweinegrippe.

Breitet sich die Schweinegrippe in Deutschland aus?

Im aktuellen RKI-Bericht heißt es: "Die ARE-Aktivität in den letzten Wochen ergibt sich aus der hohen Zahl an Influenza, COVID-19 und RSV-Erkrankungen. Die Influenza-Aktivität nahm seit der 49. KW deutlich zu, die Grippewelle 2023/24 hat laut RKI-Definition mit der 50. KW 2023 begonnen und hält an. Von Influenzaerkrankungen sind alle Altersgruppen betroffen. Influenza A(H1N1) pdm09-Viren werden am häufigsten detektiert."

Lesen Sie auch: Grippewelle in Deutschland hat begonnen: RKI rät zur Impfung

Also ja: Die Schweinegrippe ist in Deutschland auf dem Vormarsch.

Wie viele Tote gab es bei der Schweinegrippe 2009/2010?

Bis Ende Januar 2010 wurden weltweit mindestens 15.174 Todesfälle registriert. Als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Pandemie-Phase im August 2010 für beendet erklärte, belief sich die Zahl der weltweiten Todesfälle auf mindestens 18.449.