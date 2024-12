Brandwunden im Advent: So geht Erste Hilfe

Verbrannt am heißen Pfannenrand: Ein Wundverband schützt die verletzte Stelle.

Hannover - Manchmal reicht ein winziger Moment der Unachtsamkeit - und schon hat sich der Nachwuchs verbrannt oder verbrüht. Wie schwer ist die Verletzung, wie sieht nun Erste Hilfe aus? Was Eltern wissen müssen:

Vollgesogenen Stoff von der Haut entfernen

Schon Flüssigkeiten mit Temperaturen ab 40 Grad können Kinderhaut erheblich schädigen, warnt die Apothekerkammer Niedersachsen. Je länger die Haut Kontakt damit hat, desto größer der Schaden. Daher gilt: Ist etwa ein Unfall mit heißem Tee passiert, müssen die nassen Kleidungsstücke - auch die Windel - schnell weg vom Körper des Kindes. Denn sie speichern die Hitze.

Auch bei Verbrennungen sollten Eltern Kleidung und Schmuck von den verletzten Hautstellen entfernen. Kleben aber etwa Pullover oder Hose an der Wunde fest, sollten sie den Stoff nicht einfach abziehen - das kann die Verletzung verschlimmern, warnt die Apothekerkammer. Besser: mit einer Schere um den verklebten Stoff herumschneiden.

Überblick: Schwere von Brandverletzungen

Bei Brandverletzungen ist ärztliche Abklärung gefragt. Ob ein zeitnaher Besuch in der Kinderarztpraxis reicht oder das Kind in die Notaufnahme muss, hängt von der Schwere der Verletzung ab. Medizinerinnen und Mediziner teilen Brandverletzungen ist verschiedene Grade ein. Eltern, die sich unsicher sind, wählen am besten den Notruf 112. Eine Orientierung:

Verletzungen ab Grad 2 sollten bis zur medizinischen Versorgung am besten mit einem metallbeschichteten Stück Gaze oder einem nicht mit der Wunde verklebenden Schnellverband bedeckt werden, rät die Apothekerkammer Niedersachsen. Haben Eltern das nicht zur Hand, können sie ein fusselfreies Tuch locker auf die Brandwunde aufbringen.

Reicht Kühlen als Erste-Hilfe-Maßnahme aus?

Bei Kindern im ersten Lebensjahr sollten Eltern das lieber lassen - es besteht die Gefahr, dass der Körper auskühlt. Ist der Nachwuchs älter, können Eltern laut Paulinchen für etwa 10 Minuten handwarmes Wasser (circa 20 Grad) über die Verletzungen laufen lassen.

Sind die Verletzungen allerdings großflächig, betreffen mehr als 15 Prozent der Körperoberfläche, ist das der Initiative Paulinchen zufolge ebenfalls tabu - auch hier besteht die Gefahr, dass der Körper zu stark auskühlt.