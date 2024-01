AOK Sachsen-Anhalt erweitert Angebot im Bereich Dermatologie

Für Menschen mit Hautproblemen hat die AOK Sachsen-Anhalt ab sofort ein neues Angebot, mit dem eine Diagnose durch einen Hautarzt innerhalb von nur 48 Stunden möglich ist. Die Kasse arbeitet dafür mit OnlineDoctor zusammen, dem führenden Anbieter für Teledermatologie in Europa. Insbesondere Menschen im ländlichen Raum oder unterversorgten Regionen soll damit der Zugang zu einem Hautarzt deutlich erleichtert werden.

Der Prozess ist ganz einfach: Der Versicherte wählt aus einer Liste der verfügbaren Dermatologen jenen aus, von welchem er eine Diagnose haben möchte - idealerweise die nächstgelegene Praxis. Dann lädt er Fotos der betroffenen Hautstelle hoch und beantwortet Fragen zu den Symptomen. Nach maximal 48 Stunden erhält der Versicherte eine Diagnose, eine persönliche Therapieempfehlung und nach Bedarf eine Arzneimittelverordnung.

Verlässliche Diagnosen ohne lange Wartezeiten

Die Dermatologie arbeitet zum großen Teil mit Blickdiagnosen und eignet sich wie kaum ein anderes medizinisches Fachgebiet für die Übermittlung von Bildern und schriftlichen Angaben zur Erkrankung. Alle im Portal vorhandenen Fachärztinnen und Fachärzte sind in Deutschland niedergelassen und zugelassen.

Kay Nitschke, Leiter ärztliche Versorgung bei der AOK Sachsen-Anhalt Foto: AOK-Mediendienst

Fast 90 Prozent aller Anfragen können laut Anbieter auf diesem Weg komplett digital bearbeitet und abgeschlossen werden, in allen anderen Fällen bietet der untersuchende Hautarzt in der Regel auch einen Weiterbehandlungstermin an. „Das hat uns überzeugt“, sagt Kay Nitschke, Leiter ärztliche Versorgung bei der AOK Sachsen-Anhalt. „Die Praxen werden so von leichten Fällen entlastet und insbesondere unsere Versicherten in ländlich geprägten Regionen haben einen einfacheren und schnellen Zugang zu einem Hautarzt.“ Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Termin in einer hautärztlichen Praxis liegt in Deutschland bei 35 Tagen.

Der Online-Hautcheck ist für die Versicherten der AOK Sachsen-Anhalt ab sofort unter www.deine-gesundheitswelt.de/vorsorge-impfschutz/online-hautcheck oder www.onlinedoctor.de/aok-san/ verfügbar. Zur Nutzung müssen lediglich der Name, Versichertennummer und einige Kontaktdaten angeben werden. Im Anschluss erhalten sie einen Link per E-Mail und einen Freischaltcode per SMS. Mit diesem können sie die Empfehlung der Hautärztin bzw. des Hautarztes aus dem per Zwei-Faktor-Authentifizierung gesicherten Portal herunterladen.

Versicherte können diesen Service bis zu viermal im Quartal kostenfrei nutzen, eine Altersgrenze gibt es nicht. Davon unberührt sind gesetzlich festgesetzte Zuzahlungen, z.B. für verordnete Arzneimittel.