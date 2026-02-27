Steigende Zusatzbeiträge bei der Krankenversicherung machen sich bei Beschäftigten in der Regel schon mit Inkrafttreten bemerkbar. Bei den meisten Ruheständlern ist das nicht so. Warum eigentlich?

Die Mehrbelastung höherer Krankenversicherungsbeiträge macht sich für die meisten Rentner erst ab März bemerkbar.

Berlin - Hat Ihre Krankenversicherung zum Jahresbeginn den individuellen Zusatzbeitrag angehoben? Betroffene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind seitdem mit höheren Beiträgen belastet. Bei den meisten Rentnerinnen und Rentnern wirkt sich die Kostensteigerung aber frühestens zwei Monate später aus.

Der Grund: Die zu leistenden Krankenversicherungsbeiträge für die Rentenzahlungen der Monate Januar und Februar wurden weiter auf Grundlage des bisherigen Beitragssatzes berechnet, teilt die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) in Berlin mit. Erst mit der März-Rentenzahlung werde der Krankenkassenbeitrag für alle Pflichtversicherten angehoben und eine entsprechend geringere Rente überwiesen. Ursächlich für die verzögerte Auswirkung bei Ruheständlern sind nach Angaben der DRV gesetzliche Vorgaben.

Geänderte Zahlung kommt nicht bei allen gleichzeitig an

Und selbst unter Rentnerinnen und Rentnern kommt der geänderte Zahlbetrag nicht zur gleichen Zeit an. Entscheidend ist der DRV zufolge der jeweilige Renteneintritt. Wurde die Rente erstmals im April 2004 oder später überwiesen, wird sie nachschüssig am Monatsende gezahlt - die geänderte Rente landet dann also erst Ende März auf dem Konto von Rentnerinnen und Rentnern. Wer bis März 2004 in Rente gegangen ist, erhält die Zahlung im Voraus - und damit den geänderten Zahlbetrag bereits Ende Februar.

Auf ihrem Kontoauszug werden betroffene Ruheständler über die Änderung des aus der Rente zu zahlenden Krankenversicherungsbeitrags informiert. Gesonderte Bescheide versendet die DRV hingegen nur in Ausnahmefällen - etwa bei Ruheständlern, die von Pfändungen betroffen sind oder jenen, bei denen Bescheid- und Zahlungsempfänger nicht identisch sind.

Weitere Informationen zum Thema finden Interessierte in der Broschüre „Rentner und ihre Krankenversicherung“, die kostenlos heruntergeladen oder am Servicetelefon unter 0800 10 00 48 00 bestellt werden kann.