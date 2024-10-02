Noch zu kalt fürs Schwimmbad, aber den Kindern ist langweilig? Dann ab ins Hallenbad! Das sind die Schwimmbäder mit den längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt.

Adrenalin pur! Das sind die zwölf längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt

Die längste Wasserrutsche in Sachsen-Anhalt ist rund 160 Meter lang.

Halle (Saale). – Draußen ist es noch zu kalt, aber die Kinder langweilen sich? Wer den Adrenalinkick sucht, ist in Sachsen-Anhalts Hallenbädern genau richtig. Hier können Besucher nicht nur planschen und schwimmen, sondern auch auf der einen oder anderen Wasserrutsche in die Tiefe sausen.

Das sind die zwölf längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalts Hallenbädern:

1. Die Cabracan-Doppelrutsche im Maya Mare in Halle

Das Erlebnisbad Maya Mare in Halle verfügt über vier Wasserrutschen – die längste ist nach dem Umbau der Rutschenwelt die Cabracan-Doppelrutsche.

Auf 160 Metern können Besucher des Schwimmbads hier die rasante Fahrt genießen. Das Besondere: Die Cabracan ist eine Wettkampfrutsche – zwei Personen können auf zwei Bahnen gegeneinander antreten, und sogar die Zeit wird gemessen.

Wie die Pressestelle des Bads erläutert, starten die Gäste auf der Cabracan in zwei Röhren, die sich aber später zu einer Röhre, auf der die Rutschenden durch eine Barriere getrennt sind, verbinden.

Die Cabracan im Maya Mare in Halle ist eine 160 Meter lange Doppelrutsche. Foto: Stadtwerke Halle/Maya Mare

Und: Wie bei allen neuen Rutschen im Maya Mare können Besucher Themen wählen, die die Lichtszenarien in der Cacabran-Rutsche verändern. Über eine spezielle App des Schwimmbads lassen sich zudem eigene Programme zusammenstellen, um eigene Lichtszenarien umzusetzen.

2. Die Black-Hole-Rutsche im Hallenbad Nemo in Magdeburg

Die Black-Hole-Rutsche im Hallenbad Nemo in Magdeburg ist mit einer Länge von 123 Metern die zweitlängste Wasserrutsche in Sachsen-Anhalt.

Die orangene Rutsche ist die Black-Hole-Rutsche. Sie ist eine von zwei Rutschen im Hallenbad Nemo in Magdeburg. Foto: Screenshot/instagram.com/nemomagdeburg

Die Rutsche wurde im Sommer 2021 eröffnet. Seit November 2021 sorgen Licht- und Soundeffekte für noch mehr Rutschvergnügen.

3. Die Kawil-Rutsche im Erlebnisbad Maya Mare in Halle

Mit 118 Metern Länge steht die Kawil-Rutsche im Maya Mare in Halle an dritter Stelle von Sachsen-Anhalts längsten Wasserrutschen. Auch hier gibt es wie bei allen Rutschen in dem Schwimmbad die Möglichkeit, unterschiedliche Lichtszenarien zu genießen. Zudem ändern sich hier laut Pressestelle auch die Geräusche, je nachdem, für welches Programm sich die Rutschenden entscheiden.

Lesen Sie auch: Die Besucher zieht es im wiedereröffneten Maya Mare direkt zu den neuen Rutschen

Die Kawil punktet darüber hinaus mit besonderen Features: Es gibt eine Zeitmessung, sodass Groß und Klein genau feststellen können, wer schneller war. Zudem können Besucher während der Fahrt nach unten durch Berühren von sogenannten Touchpoints Punkte sammeln – und sich so miteinander messen.

Eine der neuen Rutschen im Erlebnisbad Maya Mare in Halle. Besucher können hier selbst für eine Lichtstimmung sorgen. Foto: Stadtwerke Halle/Maya Mare

Wer seine Zustimmung in der App des Schwimmbads gibt, kann außerdem Fotos von seiner Fahrt in der Rutsche erhalten und herunterladen.

4. Die Magic-Eye-Rutsche im Brockenbad in Wernigerode

Die Rutsche "Magic Eye" im Brockenbad in Wernigerode ist 110 Meter lang. Damit ist sie die viertlängste Wasserrutsche in Sachsen-Anhalts Hallenbädern.

Die Magic-Eye-Rutsche im Brockenbad in Wernigerode ist 110 Meter lang. Foto: Ferienpark Nesseltal-Wernigerode

Das Brockenbad befindet sich im Hasseröder Ferienpark im Harz.

Doppelter Badespaß: Die 110 Meter lange Rutsche im Brockenbad saust man zu zweit hinunter. Foto: Screenshot/hasseroeder-ferienpark.de

Besonderheit der Magic-Eye-Rutsche im Brockenbad: Hier sausen Besucher zu zweit in einem Doppelreifen hinunter.

5. Die Doppel-Racer-Rutsche im Hallenbad Nemo in Magdeburg

Die 97 Meter lange Doppel-Racer-Rutsche im Magdeburger Hallenbad Nemo ist die fünftlängste Wasserrutsche in Sachsen-Anhalt.

Das Besondere: Sie verfügt über zwei Rutschbahnen. So kann man mit seinem Papa oder der besten Freundin um die Wette rutschen.

Die Doppel-Racer-Rutsche wurde, ebenso wie die zweitlängste Black-Hole-Rutsche, im Sommer 2021 eröffnet.

6. Die Kukulkan-Rutsche im Erlebnisbad Maya Mare in Halle

Auf Platz sechs der längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalts Hallenbändern liegt die Kukulkan-Rutsche im Maya Mare. Es ist die einzige Rutsche in dem halleschen Bad, auf der man mit einem Reifen hinuntergleitet – und zwar ganze 90 Meter.

Die Kukulkan im Maya Mare in Halle ist die sechstlängste Wasserrutsche in Sachsen-Anhalt. Foto: Stadtwerke Halle/Maya Mare

Sie bietet im Gegensatz zu den anderen Rutschen im Maya Mare nicht nur die Möglichkeit, die Lichtstimmung zu verändern, sondern sogar Videoprojektionen erscheinen während der Fahrt.

Zudem haben die Rutschenden hier die Möglichkeit, ein Erinnerungsfoto von der eigenen Fahrt herunterzuladen, wenn sie dem Fotografieren vorab in der App des Bads zustimmen.

7. Die Röhrenrutsche im Hallenbad Bulabana in Naumburg

Mit ihren 85 Metern Länge liegt die Röhrenrutsche im Naumburger Schwimmbad Bulabana auf Platz sieben der längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt.

Wer die 85 Meter lange Rutsche im Bulabana hinunterrutschen möchte, muss erst eine lange Wendeltreppe hinaufsteigen. Foto: Torsten Biel

8. Die Black-Hole-Rutsche im Sea Land in Halberstadt

Die achtlängste Wasserrutsche in Sachsen-Anhalts Hallenbädern ist die Black-Hole-Rutsche im Sea Land in Halberstadt. Sie ist 78 Meter lang.

Die Rutsche im Sea Land in Halberstadt ist 78 Meter lang. Foto: Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt

Wie das Schwimmbad auf seiner Website mitteilt, vermitteln einem Lichteffekte beim Rutschen den Eindruck, als würde sich mit der Rutsche drehen.

9. Die Rutsche im Rolli-Bad in Haldensleben

Die Rutsche im Rolli-Bad in Haldensleben steht mit 77 Metern Länge den neunten Platz auf der Liste der längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt ein.

Die Röhrenrutsche im Rolli-Bad sorgt mit Lichteffekten für noch mehr Rutschvergnügen. Foto: Stadtwerke Haldensleben

Die Röhrenrutsche im Rolli-Bad sorgt mit Lichteffekten für Spaß beim Rutschen.

10. Die Röhrenrutsche im Hallenbad Woliday in Bitterfeld-Wolfen

75 Meter – so lang ist die Röhrenrutsche im Woliday in Bitterfeld-Wolfen. Damit ist sie die zehntlängste Wasserrutsche in den Hallenbädern in Sachsen-Anhalt.

Die Röhrenrutsche im Woliday in Bitterfeld-Wolfen ist 80 Meter lang. Foto: Woliday

11. Die Xibalba-Rutsche im Maya Mare in Halle

Mit 68 Metern Länge schafft es auch die vierte Rutsche des Maya Mare in Halle in die Top 12 der längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalt.

Die neue Rutschenwelt des Maya Mare in Halle aus der Vogelperspektive. Foto: Stadtwerke Halle/Maya Mare

Sie ist laut Pressestelle des Bades eine sogenannte Speedrutsche. Das heißt: Aufgrund der steilen Bauweise können die Rutschenden hier eine besonders hohe Geschwindigkeit erreichen.

12. Die Röhrenrutsche in der Altmark Oase Stendal

Die Rutsche in der Altmark Oase in Stendal ist 62 Meter lang. Damit liegt sie auf Platz zwölf der längsten Wasserrutschen in Sachsen-Anhalts Hallenbädern.

62 Meter – so lang ist die Wasserrutsche im Hallenbad in Stendal. Foto: Altmark Oase Stendal

Rund 50.000 Liter Wasser strömen nach Angaben des Schwimmbades täglich durch die Röhrenrutsche.

Fehlt eine Wasserrutsche? Senden Sie eine E-Mail an [email protected] oder [email protected].

Wir tragen Ihre Angaben gerne nach und aktualisieren den Text.