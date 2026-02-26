Karls Erlebnishof arbeitet an einer eigenen Monopoly‑Version im Erdbeer‑Design und präsentierte erste Entwürfe auf Instagram. Statt Schlossallee & Co. können Fans Attraktionen wie die Erdbeer‑Raupenbahn kaufen.

Erdbeerhof‑Chef Robert Dahl überraschte seine Community auf Instagram mit einem Monopoly‑Entwurf im typischen Karls‑Look.

Magdeburg/Halle (Saale). – Erdbeerfans aufgepasst! Es könnte bald eine Erdbeer-Edition eines bekannten Brettspiel-Klassikers geben. Auf der Instagram-Seite von Karls Erlebnishof hat Erdbeerhof-Geschäftsführer Robert Dahl stolz erste Entwürfe eines Monopoly-Spiels im Erdbeer-Look vorgestellt.

Karls Monopoly: Gemischte Meinung unter den Fans

In dem Beitrag sind die typischen Spielelemente zu sehen: bunt gestaltetes Geld und Felder, auf denen die Spielgrundstücke gekauft werden.

Das Besondere ist allerdings, dass alles im klassischen Karls-Look gehalten ist. Anstelle der Wiener Straße oder des Opernplatzes erwirbt man hier die Erdbeer-Raupenbahn aus Döbeln oder die Bonbon-Manufaktur.

Verkauft werden soll das Karls-Monopoly laut Dahl für 49 Euro. Die Follower sind gemischter Meinung dazu. Während einige Nutzer begeistert sind, mischen sich auch negative Stimmen darunter. Dabei scheint der Preis eine entscheidende Rolle zu spielen.

"Würden wir spielen, aber der Preis ist uns zu hoch. 35€ maximal würde ich ausgeben dafür", so ein User. Ein anderer Nutzer schreibt: "Im Schnitt kosten die Spiele zwischen 25€ und 40€, da finde ich 49€ schon sehr hoch.".

Wann und ob das Spiel erscheint, ist derzeit unbekannt. Wie aus dem Instagram-Post hervorgeht, wartet das Unternehmen auf die Resonanz der Erdbeer-Fans.