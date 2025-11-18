Weihnachten 2025 Weihnachtsbäume selbst schlagen: Hier können Nordmanntanne, Blaufichte und Co. selbst gefällt werden
In Sachsen-Anhalt gibt es auch 2025 zahlreiche Termine und Orte, an denen Weihnachtsbäume selbst geschlagen werden können. Top-Betriebe mit Terminen und Preisen im Überblick.
Halle (Saale). - Der Duft von frisch geschlagenen Tannen gehört für viele Familien zu einem perfekten Weihnachtsfest. In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Baumschulen und Forstbetriebe, bei denen man Nordmanntanne, Blaufichte, Kiefer und Co. selbst fällen kann.
Lesen Sie auch: Mit Video - Der Weg des Weihnachtsbaumes: Blautanne zieht in den Merseburger Schlossinnenhof
Das sind die Top-Adressen für Weihnachtsbäume 2025 in Sachsen-Anhalt:
Viele Betriebe in Sachsen-Anhalt bieten komplette Erlebnistage an – mit Lagerfeuer, Glühwein, Imbissständen, Livemusik oder kleinen Weihnachtsmärkten. Hier kommt eine Übersicht zu den bereits bestätigten Forstbetrieben (die Liste wird weiter aktualisiert):
Auch interessant: Mehr als Deko - Weihnachtsbaum nachhaltig im Garten nutzen
Baumschule Vogel (in Huy) – Anderbeck, Landkreis Harz
- Wo? Anderbeck, ab der Hauptstraße ausgeschildert
- Wann? 2. Adventswochenende (10 bis 16 Uhr) und 3. Wochenende (10 bis 16 Uhr)
- Welche Bäume? Nordmanntanne, Fichte, Coloradotanne, Blaufichte, Kiefer
- Preis: ab ca. 20 Euro den laufenden Meter
- Außerdem: Verpflegung mit Glühwein, Erbsensuppe, Grünkohl und Würstchen
Harzer Tanne – Ballenstedt, Landkreis Harz
- Wo? Forsthaus Kohlenschacht in 06493 Ballenstedt (Harz)
- Wann? An allen Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag (10 bis 16 Uhr)
- Welche Bäume? Nordmanntanne, Blau- und Rotfichte, Kiefer
- Preis: ab 23 Euro den laufenden Meter
- Außerdem: Lagerfeuer sowie Verpflegung mit Wildprodukten und Glühwein
Voigt Pflanzen – Raguhn-Jeßnitz, Landkreis Anhalt-Bitterfeld
- Wo? Raguhner Straße 14a in 06779 Raguhn-Jeßnitz OT Priorau
- Wann? 6. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr), 7. Dezember 2025 (11 bis 16 Uhr), 12. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr), 13. Dezember 2025 (9 bis 16 Uhr)
- Welche Bäume? Nordmanntanne, Coloradotanne, Schwarzkiefer, Blaufichten
- Preis: ab 20 Euro den laufenden Meter
- Außerdem: Sägeverleih, Livemusik, Verpflegung mit Winzer-Glühwein, Apfelsaft, Waffeln, Bratwurst uvm.
Sächsische Christbaum GbR – Wiedemar, Landkreis Nordsachsen
- Wo? Doberstauer Straße 5 in 04509 Wiedemar OT Zschernitz (Sachsen)
- Wann? Täglich von 9 bis 16 Uhr
- Welche Bäume? Nordmanntanne, Blaufichte
- Preis: 180 cm, erste Wahl ca. 35 Euro
- Außerdem: Zschernitzer Christbaummesse am 3. Advent mit Blaskapelle und kleinem Weihnachtsmarkt
Kuhns Baumschule und Pflanzenmarkt – Allstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz
- Wo? Rosenweg 22 in 06542 Allstedt OT Liedersdorf
- Wann? Während der regulären Öffnungszeiten sowie am 6./12./13. und 20. Dezember von 9 bis 16 Uhr
- Welche Bäume? Rotfichte, Blaufichte, Nordmanntanne, Coloradotanne
- Preis: 15 Euro den laufenden Meter
- Außerdem: Lagerfeuer, Glühwein und weitere Leckereien
Forstbetrieb Ochsenkopf – Kemberg, Landkreis Wittenberg
- Wo? Ochsenkopf 59 in 06901 Kemberg
- Wann? 2. und 4. Adventswochenende (Samstag und Sonntag 9 bis 16 Uhr), 3. Adventswochenende Freitag bis Sonntag 8 bis 16 Uhr)
- Welche Bäume? Nordmanntanne, vereinzelt Blaufichten und Kiefern auf Anfrage.
- Preis: 20 Euro den laufenden Meter
- Außerdem: Für Verpflegung ist gesorgt.
Tannengarten Kälbertal – Wallhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz
- Wo? Kälbertal 1 in 06528 Wallhausen
- Wann? ab 1. Advent täglich (10 bis 16.30 Uhr), außer montags
- Welche Bäume? Nordmanntanne (20 Euro den laufenden Meter), Kiefer (18 Euro den laufenden Meter), Blaufichte (16 Euro den laufenden Meter) und Rot- und Serbische Fichte (14 Euro den laufenden Meter)
- Außerdem: Glühwein verschiedenster Art, Imbiss (am Wochenende auch warme Speisen, vegetarisch und vegan)
Pflanzenmarkt Hesse - Calenberge bei Magdeburg
- Wo? Calenberger Dorfstr. 1a, Magdeburg
- Wann? ab 29.11.2025, Mo bis Fr 9 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 16 Uhr, So 9 bis 14 Uhr in festlicher Stimmung mit regionalen Produkten und Glühwein
- Welche Bäume? Nordmanntanne, Blaufichte
Altmark Tanne - Tangerhütte, Landkreis Stendal
- Wo? Feldweg zum Wald, Werner-Seelenbinder-Ring 8F, 39517 Tangerhütte (Straße zwischen Mahlpfuhl und Tangerhütte)
- Wann? An allen Adventswochenenden zwischen dem 28.11.25 und dem 21.12.2025 (freitags, samstags, sonntags), 10 bis 16 Uhr mit Wald-Imbiss und Lagerfeuer
- Was? Nordmanntanne und Blautanne
Für den perfekten Weihnachtsbaum: Tipps vom Experten
Damit der Baum möglichst lange frisch bleibt, gibt es zahlreiche Tipps von Experten:
1. Lagerung: Der Baum sollte so spät wie möglich gefällt werden – idealerweise kurz vor Weihnachten. Vor dem Einzug ins Haus sollte der Baum kühl und schattig stehen, zum Beispiel im Keller oder in der Garage, immer stehend in einem Wassereimer.
Bevor er ins Wohnzimmer kommt, gewöhnt man ihn am besten ein bis zwei Tage an die höheren Innenraumtemperaturen, etwa im Treppenhaus oder Wintergarten.
2. Standort: Der Baum sollte möglichst an einem hellen und kühl Ort aufgestellt werden. Außerdem sollte es genügend Abstand zur Heizung geben, um ein Austrocknen zu vermeiden.
Ein kippsicherer Ständer sorgt für einen sicheren Stand. Die unteren Äste werden nach Bedarf entfernt. Beim Schmücken gilt: vorsichtig dekorieren, keine schweren Gegenstände und lieber auf Sprühdeko wie Kunstschnee verzichten. Nadeln besprühen und Raum lüften sorgen zusätzlich dafür, dass der Baum bis zum Fest frisch bleibt.
3. Pflege: Vor dem Aufstellen empfiehlt es sich, zwei bis drei Zentimeter vom Stammansatz abzuschneiden, damit der Baum das Wasser besser aufnehmen kann. Anschließend wird der Baum in einen Ständer mit Wasser gestellt. Der Baum sollte außerdem regelmäßig gewässert werden - alle zwei bis drei Tage reichen. Ein Weihnachtsbaum braucht rund einen halben Liter Wasser am Tag.