Halle (Saale). - Kein anderer kommerzieller "Feiertag" ist so umstritten wie der Valentinstag am 14. Februar. Die einen bezeichnen ihn als heteronormativen, kapitalistischen Kitsch. Andere lehnen ihn ab, weil er Singles suggeriere, dass ihnen etwas fehle. Wieder andere sagen, sie bräuchten keinen besonderen Tag, um ihre Liebe zu zeigen.

Es gibt aber natürlich auch sehr viele Menschen, die sich jedes Jahr auf den Valentinstag freuen und ihn von ganzem Herzen zelebrieren. Sie schenken ihrem Lieblingsmenschen an diesem Tag besonders viel Zuneigung - etwa in Form von Blumen, Pralinen, Gebäck in Herzchenform oder liebevollen Worten.

Welchen Ursprung hat der Valentinstag?

Wie der Brauch entstanden ist, einem geliebten Menschen am Valentinstag etwas zu schenken, lässt sich nicht sicher sagen. Fest steht aber: Der Valentinstag wurde nicht von Blumenhändlern erfunden. Dieses Gerücht ist Quatsch!

Namensgeber für den Valentinstag scheint wohl der heilige Valentin aus Rom zu sein. Er lebte im 4. Jahrhundert und habe Liebespaare christlich getraut, obwohl der römische Kaiser das verboten hatte, schreibt die Evangelische Kirche Mitteldeutschland (EKM).

Valentin soll den Paaren auch Blumen aus seinem Garten übergeben haben - daher der Brauch, sich am Valentinstag Blumen zu schenken. An einem 14. Februar soll Valentin hingerichtet worden sein, da er nicht von seinem christlichen Glauben abzubringen war, wie es auf der Webseite der EKM heißt.

Wann kam der Valentinstag nach Deutschland?

Ob die Überlieferungen stimmen, lässt sich wohl nie herausfinden. In der katholischen Kirche war der Valentinstag lange ein Gedenktag, 1969 wurde der Tag jedoch aus dem römischen Generalkalender gestrichen, weil die Person des Valentins historisch nicht belegt werden kann.

Der Valentinstag wurde seit dem späten 14. Jahrhundert zunächst in Frankreich und England gefeiert. Nach Deutschland kam der Valentinstag erst in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Englische Auswanderer hatten den Valentinsbrauch mit in die USA genommen – von da brachten US-Soldaten ihn nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland. Der Valentinstag setzte sich hierzulande aber nur langsam durch.

Umfrage: Wie wichtig ist den Deutschen der Valentinstag?

Laut einer Umfrage des Statistikportals Statista von 2023 verschenkt rund die Hälfte der Deutschen etwas zum Valentinstag: Von 1.000 Befragten gaben 19,5 Prozent an, dass sie ihrem Partner oder ihrer Partnerin am 14. Februar Blumen schenken wollen. Knapp zehn Prozent verschenken gemeinsame Aktivitäten, rund neun Prozent kaufen Geschenke für mehr als 50 Euro.

Aus einer Statista-Umfrage von 2020 geht hervor, dass den meisten Deutschen der Valentinstag nicht wichtig ist. Zwei Drittel der Frauen und drei Viertel der Männer gaben dies an.

Heiraten am Valentinstag in Sachsen-Anhalt

Der Valentinstag zählt in Sachsen-Anhalt meistens zu den beliebtesten Hochzeitsterminen im Februar. 2022 allerdings haben Schnapszahlen den Valentinstag deutlich geschlagen.

Im Februar 2022 heirateten nach Angaben des Statistischen Landesamtes 633 Paare. Davon gaben sich 26 Paare am Valentinstag das Ja-Wort. Am 22. Februar (22.2.2022) hingegen fanden 309 Hochzeiten statt, am 2. Februar 78 (2.2.2022) und am 11. Februar (11.2.2022) 29.

Im Jahr 2014 heirateten in Sachsen-Anhalt wiederum 122 Paare am Valentinstag (14.02.2014) - das waren ein Drittel aller Eheschließungen im Februar 2014. Zahlen für 2023 liegen noch nicht vor.

Valentinstag in anderen Ländern

Während sich Verliebte in Deutschland zum Valentinstag Blumen, Pralinen oder andere Kleinigkeiten schenken, feiert man den Valentinstag in einigen Ländern zum Teil ganz anders.

Japan

"In Japan werden am 14. Februar nur die Männer von den Frauen beschenkt", sagt Alex Tesch, Vizepräsidentin der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Sachsen-Anhalt, auf Anfrage. Geschenke wie Blumen oder Schmuck kämen allerdings nicht infrage, sagt Tesch. Vielmehr würden Süßigkeiten verschenkt, oftmals auch selbstgemachte.

Tesch zufolge beschenken Japanerinnen am Valentinstag aber nicht nur ihren Liebespartner, sondern auch Arbeitskollegen oder platonische Freunde.

Einen Monat später dann, am 14. März, schenkten die Männer den Frauen etwas zurück - und zwar weiße Schokolade. Daher werde der Tag auch "White Day" genannt, sagt Tesch: "Es wird oftmals erwartet, mehr zurückzuschenken, als man selbst am Valentinstag erhalten hat."

Südkorea

In Südkorea wird nicht nur der Valentinstag und der sogenannte "White Day" gefeiert, sondern auch der "Black Day". Wer am 14. Februar oder am 14. März kein Geschenk bekommen hat, trifft sich am 14. April mit anderen Singles und isst das koreanische Nudelgericht Jajangmyeon. Weil die Sojabohnen-Soße schwarz ist, wird der Tag "Black Day" genannt.

China

Das chinenische Pendant zum Valentinstag ist das Fest Qixi. Es findet immer am siebten Tag des siebten Monats im Mondkalender statt - in diesem Jahr am 10. August. Das Qixi-Fest geht auf eine herzzerreißende Volkssage zurück.

"Der Legende nach verliebt sich die jüngste Tochter des Himmelskaisers in einen Kuhhirten. Die Tochter, eine geschickte Weberin, wird daraufhin von ihrem Vater bestraft und darf den Hirten nur am siebten Tag des siebten Monats sehen", teilt Mo Wang von der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft Saar auf Anfrage mit. "Das Qixi-Fest verbringen Liebende in China gemeinsam und hoffen, dass ihrer Liebe nicht so eine Tragödie widerfährt."

Dänemark

Ebenso wie in Deutschland verschenkt man in Dänemark vor allem Blumen, Pralinen oder Gebäck zum Valentinstag. Die klassische Valentinstagsblume ist in Dänemark jedoch nicht die Rose, sondern das Schneeglöckchen. Eine weitere Besonderheit: In Dänemark werden Valentinstagsgeschenke häufig anonym überreicht. Der Empfänger muss dann erraten, wer ihn beschenkt hat.

Finnland

In Finnland wird der Valentinstag nicht als Tag der Liebenden gefeiert, sondern als Tag der Freundschaft. Freundinnen und Freunde sagen sich an diesem Tag, wie gern sie sich haben und wie sehr sie die Freundschaft schätzen. "Sie schicken sich zum Beispiel nette Sprüche, Postkarten oder Grüße", sagt Tarja Prüss von der Deutsch-Finnischen Gesellschaft Baden-Württemberg. Der Valentinstag in Finnland sei kein "großer Umsatztag für Floristen".

Frankreich

Der Valentinstag, "Le jour de la Saint-Valentin", wird in Frankreich ähnlich gefeiert wie in Deutschland. "In Frankreich gehen viele Paare am Valentinstag essen", erzählt die Französin Marie-Pierre Liebenberg am Telefon. Sie ist die Präsidentin der

Deutsch-Französischen Gesellschaft Leipzig und lebt seit knapp 20 Jahren in Deutschland.

Auch selbstgemachte Geschenke seien zum Valentinstag üblich. "Viele backen Kekse oder stellen Pralinen selbst her", sagt Marie-Pierre Liebenberg. Der Valentinstag werde aber nicht von allen Französinnen und Franzosen gefeiert.

Italien

In Italien bringen Paare am Valentinstag oft Liebesschlösser an Brücken an. In das Schloss werden meist die Initialen der Verliebten eingraviert. Anschließend werfen die Verliebten je einen Schlüssel ins Wasser - in der Hoffnung, dass ihre Liebe so lange hält, wie das Schloss am Brückengeländer hängt.