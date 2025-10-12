Wer einen Verlust in der Familie erlitten hat, ist vielleicht nicht in der Lage zu arbeiten. Ob und wie viele Tage man für die Trauer von der Arbeit fernbleiben darf, regelt der Arbeitsvertrag.

Tod in der Familie: Muss ich trotz Trauerfall zur Arbeit?

Trauer um einen Angehörigen? Dann kann man sich in der Regel ein paar freie Tage bei der Arbeit nehmen.

Berlin - Wenn es einen Trauerfall im eigenen Umfeld gibt, kann einen das aus der Bahn werfen. Doch das Problem: Der Alltag geht weiter. Gerade bei der Arbeit muss man in der Regel voll bei der Sache sein. Inwiefern kann man hier eine Auszeit nehmen?

„Wenn die Arbeit für einen Arbeitnehmer nach dem Eintreten außergewöhnlicher Umstände nicht zumutbar ist, muss er nicht zur Arbeit erscheinen“, erklärt Anneka Ruwolt, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Dabei muss jedoch darauf geachtet werden, dass die Interessen des Arbeitgebers gewahrt werden.

Lesen Sie auch: Kinder trauern anders, was für Eltern schwer nachvollziehbar ist

Trauerfall in der Familie: Arbeitsvertrag regelt Tage der Freistellung

Die Zeit, die man nach dem Trauerfall von der Arbeit fernbleiben darf, hängt von der Nähe zur verstorbenen Person ab. In der Regel gibt es bei sehr nahestehenden Menschen, wie etwa den Eltern, Kindern oder auch dem Partner, eine Freistellung für zwei Tage, so Ruwolt.

Bei entfernteren Verwandten, wie Großeltern oder Schwiegereltern, gibt es eher einen Tag. Die genaue Anzahl kann im Arbeitsvertrag festgelegt sein - ein Blick dort hinein lohnt sich also allemal.

Auch interessant: Welche Rolle Schulen beim Umgang mit den Themen Leben und Tod spielen

Wie das mit dem Lohn für die Tage aussieht, kann auch im Arbeitsvertrag geregelt sein. Generell besagt das Gesetz, dass der Arbeitgeber das Gehalt weiterzahlen muss, wenn der Arbeitnehmer für einen nicht erheblichen Zeitraum ohne eigene Schuld aus einem persönlichen Grund nicht arbeiten kann.

Ein Trauerfall gilt zwar als solcher, doch der entsprechende Paragraf 616 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann im Arbeitsvertrag ausgeschlossen werden - eine Bezahlung ist somit nicht garantiert.

Lesen Sie auch: Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?

Immer auf dem Laufenden mit dem Familien-Newsletter

Zur Person: Anneka Ruwolt ist Fachanwältin für Arbeitsrecht in Berlin und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein.

Mit unserem Familien-Newsletter wissen Eltern immer, wohin sich ein Ausflug mit den Kids lohnt oder was in Kita, Schule, Erziehung sonst noch wichtig ist.