Wernigerode, Halle, Magdeburg: Schlittschuhlaufen gehört für viele zur Weihnachtszeit dazu wie die Kerzen am Baum. Wo in Sachsen-Anhalt die Eisflächen präpariert sind.

In der Schierker Feuerstein-Arena in Wernigerode eröffnet am 3. Adventswochenende ein kleiner Weihnachtsmarkt.

Der Schnee der vergangenen Wochen ist vielerorts schon wieder geschmolzen. Auf den Winterzauber muss aber trotzdem nicht verzichtet werden: Zur Weihnachtszeit und darüber hinaus gibt es in einigen Städten Sachsen-Anhalts Eislaufbahnen. Aber können dort auch Schlittschuhe ausgeliehen werden? Und wie sehen die Preise aus? Manche Eisbahnen locken sogar mit Eisdisco, Weihnachtsmarkt oder Eisstockschießen. Die Mitteldeutsche Zeitung hat sieben Tipps, wo sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Schlittschuhläufer in der nächsten Zeit Spaß haben können.

1. Schlittschuhlaufen auf dem Adventsmarkt in Dessau

Der Dessauer Adventsmarkt hat sich in diesem Jahr gegen eine Kunststoffeisbahn entschieden. Stattdessen können sich Besucher auf eine Eisbahn mit echtem Eis in der Nähe des Rathauses freuen. Schlittschuhe kann sich jeder vor Ort für zwei Euro pro Paar ausleihen. Für Kinder gibt es auch Helme und Lauflernhilfen. Die Eisbahn ist noch bis zum 23. Dezember täglich geöffnet.

Eine Stunde Eislaufen kostet für Erwachsene 4,50 Euro und für Kinder bis 16 Jahre 3,50 Euro.

2. Zum Eisstockschießen nach Naumburg

Die Eisbahn auf dem Naumburger Weihnachtsmarkt (Burgenlandkreis) ist bis zum 3. Januar jeden Tag geöffnet. Lediglich an Heiligabend bleibt sie geschlossen. Freunde des Teamsports können montags bis donnerstags zum Eisstockschießen gegeneinander antreten.

Bei dem Wettbewerb müssen die Eisstöcke beider Teams abwechselnd so nahe wie möglich an eine Zielscheibe geschossen werden. Die Mannschaft, deren Stöcke am dichtesten dran sind, bekommt die meisten Punkte. Eisstockschießen kostet pro Stunde und Bahn 60 Euro. Schlittschuhe können vor Ort ausgeliehen werden. Das gilt ebenso für Lernlaufhilfen, Helme und Protektoren.

Für 90 Minuten Schlittschuhlaufen müssen Erwachsene 4,50 Euro zahlen und Kinder bis 14 Jahren 2,50 Euro.

3. Eislaufen am Allee-Center in Magdeburg

Auch am Allee-Center in Magdeburg kommen Eislauffreunde auf ihre Kosten. Noch bis zum 7. Januar kann dort täglich über die Eisbahn geschlittert werden. Nur am 24., 25. und 31. Dezember bleibt die Bahn geschlossen. Unsichere Läufer können sich Lauflernfiguren ausleihen. Schlittschuhe sind für 3,50 Euro pro Stunde zu haben.

Erwachsene zahlen pro Stunde auf dem Eis 3,50 Euro. Für Kinder bis 16 Jahre kostet es drei Euro.

4. Weihnachtsmarkt in der Schierker Feuerstein-Arena

Vom klassischen Schlittschuhlaufen über Eisstockschießen bis zum Schlägerlaufen hat die Schierker Feuerstein-Arena in Wernigerode (Harz) viel zu bieten. Am 16. und 17. Dezember macht sogar ein kleiner Weihnachtsmarkt in der Arena auf. An beiden Tagen schaut dort auch der Weihnachtsmann gegen 16 Uhr vorbei. Die Stände öffnen 11 Uhr. Am Sonnabend schließen sie 20 Uhr, aber bis 22 Uhr läuft noch eine Weihnachts-Eisdisco. Sonntag ist 18 Uhr Schluss. Schlittschuhe in den Größen 25 bis 50 können für 3,50 Euro pro Stunde ausgeliehen werden.

Außerdem steht an einigen Donnerstagabenden Schlägerlaufen auf dem Plan. Zu dieser Zeit gibt es kein öffentliches Eislaufen. Das Eis darf nur mit Eishockeyschläger und Puck betreten werden. Die Eissaison in der Arena läuft voraussichtlich noch bis März nächsten Jahres. Bis dahin ist die Eislauffläche täglich geöffnet.

Der Eintritt beträgt pro Tag sechs Euro für Erwachsene und fünf Euro ermäßigt. Den Weihnachtsmarkt gibt es kostenfrei dazu.

5. Eisdisco am Nova Eventis Shoppingcenter im Saalekreis

Vor dem Nova Shoppingcenter in Leuna (Saalekreis) hat der Eislaufspaß begonnen. Bis Ende Februar 2024 steht die Bahn bereit. Die Öffnungszeiten variieren bis dahin. Bis zum 20. Dezember können Eisläufer freitags und samstags die Kufen schwingen. Während der Adventszeit legt der MDR Sputnik jeden Freitag von 16 bis 21 Uhr zur Eisdisco Musik auf. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann sich für rund fünf Euro ein Paar in den Größen 24 bis 47 vor Ort ausleihen.

Tickets kosten fünf Euro pro Person. Für Kinder bis zehn Jahren sind es nur drei Euro.

6. Eishockeyspielen im halleschen Eisdom

Der hallesche Sparkassen-Eisdom ist die einzige Eissporthalle in Sachsen-Anhalt. Schlittschuhläufer können hier täglich über das Eis kurven. Montagabends können Hobby-Eishockeyspieler ihr Können unter Beweis stellen. Die Ausrüstung können sie sich bei Bedarf vor Ort ausleihen. Schlittschuhe gibt es in den Größen 25 bis 50 für 4,50 Euro pro Paar.

Außerdem ist jeden Donnerstag Ladies Night: Frauen zahlen an diesen Tagen nur 3,50 Euro für den Eintritt. Gruppen ab 20 Personen können sich in der Halle auch mal an Eis-Fußball probieren. Die Öffnungszeiten sind durch das Training und die Spiele der Eissportvereine eingeschränkter als in Naumburg oder Wernigerode. Die Eissaison geht bis Ende März.

Der Eintritt kostet 6,50 Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahren zahlen 4,50 Euro.

7. Weniger kalt in der Eiswelt in Bitterfeld-Wolfen

Ein anderes Eislauferlebnis bietet die Campus-Eiswelt in Bitterfeld-Wolfen (Anhalt-Bitterfeld). Es handelt sich nämlich um eine Kunststoff-Eisfläche. Die Bahn hat das ganze Jahr über von dienstags bis sonntags geöffnet. Schlittschuhe kann sich jeder vor Ort für vier Euro ausleihen, ebenso wie eine Laufhilfe für zwei Euro.

Der Eintritt für zwei Stunden kostet 4,50 Euro pro Erwachsener und vier Euro für Kinder.