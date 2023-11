Schlittschuhe an und ab aufs Eis: Das können Wintersport-freunde, umgeben von der einzigartigen Harzer Natur, in der Eissportarena in Schierke tun. Tobias Kascha von der Stadt Wernigerode erklärt, was die Arena zu bieten hat, welche Regeln gelten und welche Veranstaltung dort einzigartig ist.

In den Ferien hat die Schierker Feuerstein-Arena täglich geöffnet. Schlittschuhe können hier ausgeliehen oder mitgebracht werden. An der frischen Luft können sich Besucher hier austoben.

Schierke - Am Fuße des Brockens unter freiem Himmel, kommen Eissportfreunde mitten in Schierke, einem Ortsteil von Wernigerode, ganz auf ihre Kosten. Schlitt- und Gleitschuhläufer können hier, in der Schierker Feuerstein Arena, auf einer Eisfläche von 25 mal 56 Metern ihr Können zeigen und sich ausprobieren.

Ende November 2021 hatte die Sportarena ihre Pforten für das Eissportvergnügen eröffnet.

"Das Schöne an der Feuerstein-Arena ist, dass man hier an der frischen Luft ist", sagt Tobias Kascha, Leiter des Stadtbetriebsamtes der Stadt Wernigerode und damit verantwortlich für die Schierker Feuerstein Arena dieser Zeitung am Telefon. Die Sportstätte ist zwar überdacht, jedoch an den Seiten offen. So könne auch bei Regen oder Schneefall gefahren werden. Außerdem liege die Arena am Fuße Brockens, umgeben von der Harzer Natur. "Die Atmosphere dort ist einfach einmalig", schwärmt der 41-Jährige.

Und das merke man auch an der Besucherzahl. Am vierten Adventswochenende 2022 seien insgesamt 1000 Besucher da gewesen. Da sei zwar auch der Weihnachtsmarkt auf dem Gelände gewesen, die Besucher, die jedoch nur deswegen gekommen waren, seien gar nicht gezählt worden, weil diese keinen Eintritt zahlen mussten, berichtet der Arena-Chef.

Gerade seit Corona haben die Menschen mehr das Bedürfnis, draußen etwas zu veranstalten. Und dafür biete die Arena optimale Voraussetzungen. Es seien nun auch Kassencontainer vor der Eissporthalle aufgestellt worden. Viele Menschen würden mit eigenen Schlittschuhen kommen, zahlen dann dort bereits den Eintritt und gehen gleich auf die Eisfläche. So bräuchten sie nicht mehr in die Räumlichkeiten, wo Besucher, die Schlitt- oder Gleitschuhe ausleihen, auch den Eintritt bezahlen können, erklärt Tobias Kascha.

Arena-Chef Tobias Kascha und sein Sohn genießen im Dezember 2021 die Eisfläche in der Schierker Feuerstein Arena. Mit Angeboten wie Eislaufschule für Anfänger und Eisdisko ist die Eisbahn ein beliebter Treffpunkt für Gäste und Besucher aus der Harzregion Foto: dpa/ Matthias Bein

Preise der Feuerstein Arena sind verträglich

Die Preise der Schierker Feuerstein Arena seien sozialverträglich, berichtet Kascha. Der Eintritt für einen Erwachsenen kostet vier Euro. Kurtaxenpflichtige Urlauber erhalten das Wernigerode Ticket und zahlen dann 50 Cent weniger.

Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder ohne das Wernigerode Ticket kostet zwölf Euro, Urlauber mit der Vergünstigung zahlen als Familie lediglich zehn Euro Eintritt. Das Ausleihen von Schlitt- oder Gleitschuhen kostet 3,50 Euro pro Paar. Das bedeutet, vier Personen zahlen 15 Euro für das Ausleihen. So zahlt eine Familie mit Eintritt und wenn alle vier sich Schuhe ausleihen, 25 beziehungsweise 27 Euro.

In den Ferien hat die Schierker Feuerstein-Arena täglich geöffnet. Wenn keine Schulferien in Sachsen-Anhalt sind, hat die Eissportbahn montags geschlossen. Weitere Informationen dazu, gibt es auf der Homepage: www.schierker-feuerstein-arena.de.

Für das leibliche Wohl wird bei dem Eisvergnügen ebenfalls gesorgt, sagt der Arena-Chef. So kann dort Kinderpunsch oder Glühwein getrunken und etwas gegessen werden.

Wer beim Schlittschuhlaufen Hunger bekommt, kann sich im Mephisto Bistro in der Schierker Feuerstein Arena stärken. Foto: Stephanie Tantius

Außerdem können für die kleineren Kinder Fahrhilfen wie Pinguine und Helme ausgeliehen werden. Im Januar werden auch wieder Eislaufkurse für Anfänger und Fortschgeschrittene angeboten. Ein Trainer zeigt entsprechend der Vorkenntnisse die Techniken des Schlittschuhlaufens. "Dafür kann sich noch angemeldet werden", berichtet Tobias Kascha.

Bei der Eisdisco wird die Arena wünderschön beleuchtet

Eine ganz tolle Veranstaltung, die regelmäßig in der Schierker Feuerstein Arena stattfindet, sei die Eisdisco. Diese findet laut der Webseite an folgenden Samstagen statt: 8. Januar von 18 - 22 Uhr, 29. Januar von 17 - 22 Uhr, 5. Februar von 18 - 22 Uhr und 19. Februar von 17 - 21 Uhr. Es sei dann bereits dunkel draußen und die Arena werde wunderschön in ganz unterschiedlichen Farben beleuchtet. Außerdem stehe ein DJ in der Mitte der Arena und lege Musik auf. "Das ist dann immer eine ganz tolle Atmosphere dort", schwärmt Kascha.

Autofahrern empfiehlt er im Parkhaus "Am Winterbergtor" zu parken. Durch den Kurpark komme man dann schnell zur Schierker Feuerstein Arena. Mit der Buslinie 264 könne man auch von Wernigerode stündlich zur Schierker Feuerstein Arena gelangen. Wenn Eisdisco ist, fahre im Anschluss direkt ein Bus durch Schierke nach Wernigerode, so Tobias Kascha.

