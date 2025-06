Noch keinen Ausbildungsplatz für 2025? Die Chancen, noch eine freie Stelle zu finden, stehen gut. In welchen Berufen es besonders viele freie Stellen gibt.

Da geht noch was

Nürnberg - Viele Ausbildungsplätze sind derzeit noch unbesetzt. Darauf macht die Bundesagentur für Arbeit aufmerksam. Derzeit seien 229.000 offene Stellen bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern gemeldet - für viele verschiedene Berufe. Bundesweit gebe es auch in diesem Jahr weit mehr freie Ausbildungsplätze als Ausbildungssuchende, heißt es von der BA.

Besonders gute Chancen haben Bewerber den Zahlen der BA zufolge in Verkaufsberufen, wo fast 42.000 Stellen noch unbesetzt sind. Darüber hinaus suchen auch Betriebe und Unternehmen in diesen Berufsfeldern noch Azubis:

Hoch-, Tief- und Ausbau

Mechatronik, Energie- und Elektrotechnik

Lagerlogistik

Lebensmittelherstellung und -verkauf

Metall

Hotel- und Gaststätten

Maschinenbau- und Betriebstechnik

Beliebt bei Jugendlichen sind indes Jahr für Jahr besonders die Ausbildung als Kaufmann/-frau für Büromanagement, als Kfz-Mechatroniker/-in, als Medizinische/r Fachangestellte/r oder als Verkäufer/-in.

Die Bundesagentur für Arbeit verweist in dem Zusammenhang darauf, dass es insgesamt 328 Ausbildungsberufe gibt und ermutigt junge Menschen dazu, auch Alternativen in Betracht zu ziehen. Dazu können Jugendliche sich zum Beispiel in den Arbeitsagenturen und Jugendberufsagenturen individuell beraten lassen.