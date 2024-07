Am Samstag werden in Sachsen-Anhalt die Erstklässler eingeschult. Wir haben zusammengerechnet, wie viel Familien in Magdeburg und Halle im vergangenen Jahr für den Start ihrer Abc-Schützen zahlten.

Halle (Saale)/MZ - Schreibtisch 244 Euro, Schulranzen 179 Euro, die Schulbücher 108 Euro – am Samstag werden in Sachsen-Anhalt rund 19.400 Kinder eingeschult, was das deren Eltern kostet, ist jedes Jahr für viele Familien schockierend. „Ich hatte damit gerechnet, dass die Einschulung viel kosten wird. Dass es dann tatsächlich so viel ist, hat mich schon etwas erschreckt“, sagt Wanja Mock aus Halle, deren Tochter Amalia 2023 eingeschult wurde.